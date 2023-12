So sexy feierte Beyoncé den Geburtstag ihres Mannes Jay-Z!

Sie zeigt sich sexy! Beyoncé (42) und Jay-Z (54) gehen seit über 20 Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2008 hatten die beiden Musiker den nächsten Schritt gewagt und traten vor den Traualtar. Gemeinsam haben die Turteltauben drei Kinder. Anfang Dezember beging der Rapper seinen 54. Geburtstag. Zu diesem Anlass warf sich seine Frau ordentlich in Schale. Jetzt zeigt Beyoncé, wie sexy sie Jays Ehrentag gefeiert hat!

Auf Instagram teilt die Sängerin nun eine Reihe von Schnappschüssen des großen Tages. Darauf ist die "Halo"-Interpretin in knappen Prada-Hotpants zu sehen. Die mit silbernen Pailletten besetzte Hose verdeckt dabei nur das Nötigste. Dazu kombiniert sie einen leicht durchsichtigen cremefarbenen Body, unter dem ihr weißer BH hervorblitzt. Die Fans sind von ihrem Outfit begeistert. "Absolut wunderschön", schreibt eine Nutzerin. "Ich liebe dich, Beyoncé", schreibt ein anderer User. "Sie sieht unglaublich aus", schwärmt ein dritter Fan.

Dass sie auch anders kann, zeigte die für gewöhnlich top gestylte Schauspielerin zuletzt auf Instagram: Dort gab sie ihren Fans einen Einblick in ihren Paris-Urlaub. Auf einem der Bilder schmiegt sie sich in einen lockeren Jogger gekleidet und anscheinend ungeschminkt an ihren Liebsten.

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Met Gala 2015

Instagram / beyonce Beyoncé, Sängerin

Instagram / beyonce Jay-Z und Beyoncé in Paris

