Über dieses Thema wollte Billie Eilish nie öffentlich reden

Auf ihrem neuen Album "Hit Me Hard and Soft" geht es heiß her: Billie Eilish (22) thematisiert in dem Song "Lunch" ihre sexuellen Vorlieben. Mit diesen sorgte sie schon im vergangenen Jahr für Schlagzeilen – die Sängerin bestätigte, bisexuell zu sein. Doch das sei so scheinbar nicht geplant gewesen: "Ich hatte nie vor, jemals über meine Sexualität zu sprechen, nicht in einer Million Jahren. Es ist wirklich frustrierend für mich, dass es zur Sprache kam", verrät Billie in einem Interview mit Rolling Stone.

Die Sängerin habe nicht kommen sehen, welche mediale Aufmerksamkeit sie mit ihren ehrlichen Worten über ihre sexuellen Neigungen auf sich ziehen würde. Sie sei davon ausgegangen, dass es für ihre Fans genauso offensichtlich gewesen wäre wie für sie selbst. Als sie einen Monat später auf dem roten Teppich gefragt wurde, ob das ein geplantes Outing gewesen sei, verneinte die 22-Jährige. In einem anschließenden Instagram-Post machte Billie ihrem Ärger Luft: "Danke Variety für meinen Preis und dafür, dass ihr mich um elf Uhr morgens auf einem roten Teppich geoutet habt, anstatt über etwas anderes Wichtiges zu reden. Ich mag Jungs und Mädels, lasst mich damit bitte in Ruhe, wen interessiert das schon." Rückblickend würde sie diese Frage nicht noch einmal auf dem roten Teppich beantworten. Dennoch sei sie sich bewusst, dass es schlimmer hätte sein können: "Ich habe das Glück, in einer Zeit zu leben, in der ich so etwas sagen kann und die Dinge gut für mich laufen", reflektiert sie und ergänzt: "Das ist nicht die Erfahrung vieler Menschen".

Da ihre persönlichen sexuellen Vorlieben jetzt kein Geheimnis mehr sind, scheint die "Ocean Eyes"-Interpretin auch kein Problem mehr damit zu haben, offen über diese zu reden. "Ich spreche grundsätzlich über Sex, wann immer ich kann. Das ist buchstäblich mein Lieblingsthema", verriet das Stimmwunder gegenüber Rolling Stone. Generell sei sie der Meinung, es solle normaler sein, Sex und Masturbation offen zu thematisieren – vor allem auch als Frau.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei der Met Gala 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish auf der Premiere von "Bienenschwarm" im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihre es, dass Billie aus ihrer eigenen Sexualität ein Geheimnis machen wollte? Gut! Das ist privat und geht nur sie selbst etwas an. Ich finde das albern, sie spricht doch sonst auch so offen über das Thema Sex. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de