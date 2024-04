Fieser Seitenhieb: Lily Allen macht sich über Beyoncé lustig

Lily Allen (38) nimmt kein Blatt vor den Mund! Während der Aufnahme des Podcasts "Miss Me?" mit Miquita Oliver (39) stichelte die "Not Fair"-Interpretin gegen ihre Kollegin Beyoncé (42). Als Miquita von der umwerfenden Schönheit der R&B-Sängerin schwärmte, stimmte Lily ihr zwar zu, schob aber noch ein: "Aber sie lässt sich helfen", hinterher. Die 39-Jährige deutete diese Aussage scheinbar als Angriff und antwortete verärgert, dass Beyoncé nichts an sich machen lassen habe, falls die zweifache Mutter das andeuten wollte. Lily erklärte sich daraufhin und versicherte: "Das habe ich nicht gesagt, aber sie hat ein tolles Styling, tolle Haare, sie trainiert, hat Zugang zu den besten Personaltrainern der Welt...sie ist Beyoncé".

Das sollte aber nicht der einzige Seitenhieb bleiben! Die "Smile"-Interpretin deutete ebenfalls an, dass Beyoncé sehr berechnend mit der Werbung ihres neuen Albums "Cowboy Carter" umgegangen sein soll. "Ich habe das Gefühl, als Jay-Z (54) bei den Grammys auftrat, war das Teil ihrer Werbung. Sie trug eine blonde Perücke und einen Cowboyhut", analysierte die 38-Jährige. Dass die "Halo"-Interpretin jetzt auf Country-Musik umgestiegen ist, stört Lily scheinbar auch. "Ich bin hier, weil ich Country-Musik liebe [...] Ich sage nicht, dass Beyoncé das nicht tut, aber ich erzähle Geschichten mit meiner Musik und das ist es, was Country-Musik ausmacht", erklärte sie. Ist Lily vielleicht neidisch?

Nach Lilys Mega-Erfolg mit ihrer Debütsingle "Smile" katapultierte sie sich 2006 direkt an die Spitze der Charts. Danach machte sie vor allem durch Drogen- und Alkoholexzesse auf sich aufmerksam, bis sie 2011 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßte. Im "Radio Times Podcast" offenbarte Lily nämlich, dass ihre Kinder an ihrem Karriere-Aus Schuld seien: "Meine Kinder haben meine Karriere ruiniert. Ich liebe sie und sie vervollständigen mich, aber meinen Popstar-Ruhm haben sie völlig ruiniert." Denn im Gegensatz dazu scheint Beyoncé Kind und Karriere erfolgreich unter einen Hut zu bekommen und erzielte mit ihrem neuen Album einen vollen Erfolg.

Getty Images Lily Allen, Sängerin

Instagram / lilyallen Lily Allen mit ihren Töchtern beim Glastonbury Festival, 2022

