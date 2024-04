Trotz Angst: Sophia Bush ist stolz auf ihr Queer-Outing!

Sophia Bush (41) bereut ihr Outing als queer überhaupt nicht! Vor wenigen Tagen machte die Schauspielerin in einem Interview öffentlich, dass sie nicht heterosexuell ist. Damit geht es dem ehemaligen One Tree Hill-Star total gut und die US-Amerikanerin ist sehr stolz auf sich. Auf Instagram kommentiert sie ihr Coming-out glücklich mit den Worten: "Frei und leicht und ängstlich und zitternd – und ich würde nichts ändern!"

Sophias glückliche Worte sind die Reaktion auf die Aussagen der Aktivistin Erin Gallagher. Die kommentierte das Coming-out der Brünetten im Netz nämlich folgendermaßen: "In dem Moment, in dem du dich entscheidest, dein Leben nicht mehr für andere zu leben – dass nur die Meinung der sicheren, fürsorglichen Menschen, die dich lieben, zählt – wird alles so einfach und klar." Und auch aus ihrem Umfeld erfährt Sophia viel Anerkennung für ihre Ehrlichkeit. Ihre Partnerin Ashlyn Harris (38) schrieb dazu auf ihrem Instagram-Profil: "Ich bin stolz auf dich, Baby!"

Mit ihrem Outing zeigt sich Sophia ihren Fans so ehrlich und privat wie noch nie. In den vergangenen Jahrzehnten hatte die Beauty in der Öffentlichkeit zunächst nur heterosexuelle Beziehungen geführt. Zweimal war sie verheiratet gewesen: von 2005 bis 2006 mit Chad Michael Murray (42) und von 2022 bis 2023 mit Grant Hughes. Erst nach der Trennung von ihrem zweiten Ehemann kam sie mit Ashlyn zusammen.

Getty Images Ashlyn Harris, Fußballerin

Getty Images Sophia Bush und Chad Michael Murray, Januar 2004

