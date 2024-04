Realitystar Harry Jowsey musste Hautkrebs entfernen lassen

Harry Jowsey (26) macht auf ein wichtiges Thema aufmerksam. Der "Too Hot To Handle"-Star meldet sich in einem TikTok-Video zu Wort: "Ich war letzte Woche bei einem Dermatologen, um meine Haut untersuchen zu lassen, und sie haben Hautkrebs bei mir gefunden." Er hätte den Fleck rund ein oder zwei Jahre auf seiner Schulter gehabt und keine Ahnung gehabt, dass er krebsartig ist. Ihm geht es nun gut und seine Fans sollen sich keine Sorgen um ihn machen.

Der 26-Jährige nutzt diesen Befund aber auch, um seine Follower auf das Thema Hautkrebsvorsorge aufmerksam zu machen. "Bitte tragt Sonnenschutzmittel. Bitte lasst eure Haut untersuchen. Wenn du ein sommersprossiger kleiner Frosch bist wie ich, dann besorg dir eine Leberfleck-Karte und lass deinen Körper untersuchen, denn man weiß ja nie", betont der Realitystar.

Normalerweise veröffentlicht Harry auf TikTok nicht ganz so ernste Themen, sondern viel Comedy und Alltagsclips. Anders ist das aber auf einer anderen Plattform: Auf OnlyFans bekommen Fans von ihm expliziten Content! Das ist ziemlich lukrativ für ihn, wie Daily Mail damals berichtete: 2021 galt er etwa als einer der Topverdiener der Bezahlplattform, nachdem er dort rund 2,8 Millionen Euro verdient hatte.

Getty Images Harry Jowsey, Realitystar

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey, ehemaliger "Finger weg!"-Kandidat

