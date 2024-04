"Bin so stolz": Michelle Obama feiert Beyoncés Country-Album

Am 29. März veröffentlichte Beyoncé (42) ihr neues Album "Act II: Cowboy Carter" – und für dieses wird die Sängerin nun von niemand Geringerem als Michelle Obama (60) gelobt! "Beyoncé, du bist eine Rekordbrecherin und Geschichtsschreiberin", schwärmt die ehemalige First Lady auf Instagram und fügt hinzu: "Mit 'Cowboy Carter' hast du das Spiel wieder einmal verändert, indem du geholfen hast, ein Musikgenre neu zu definieren und unsere Kultur zu verändern. Ich bin so stolz auf dich!"

In einem nachfolgenden Absatz begründet die Frau von Barack Obama (62), warum sie von dem Country-Album hin und weg sei. "Cowboy Carter ist eine Erinnerung daran, dass wir trotz allem, was wir durchgemacht haben [...], immer noch tanzen, singen und ohne Entschuldigung sein können, wer wir sind", erklärt die 60-Jährige im Netz. Zudem könne laut ihr jeder seine eigenen Gaben und Talente einsetzen, um seiner Stimme Gehör zu verschaffen: "In unserer Geschichte, in unserer Freude und in unseren Stimmen liegt Kraft."

Doch warum trägt der Titel den Zusatz "Act II" im Namen? Das neue Album von Beyoncé ist Teil eines dreiteiligen Konzepts, das sie während der Pandemie gestartet hat. Zum ersten Album "Renaissance (Act I)" erklärte die 42-Jährige damals auf ihrer offiziellen Webseite: "Dieses Projekt in drei Akten wurde über drei Jahre hinweg während der Pandemie aufgenommen. Eine Zeit der Stille, aber auch eine Zeit, in der ich am kreativsten war."

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Obama im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Michelle das neue Album von Beyoncé feiert? Ja, das konnte ich mir schon denken. Nein, mich überrascht das total. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de