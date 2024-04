Darum zerstritten sich Shannen Doherty und Tori Spelling

Shannen Doherty (53) und Tori Spelling (50) wurden durch Beverly Hills, 90210 weltberühmt. Die Arbeit verband die Schauspielerinnen, und sie wurden zu Freundinnen. In ihrem Podcast "Let's Be Clear With Shannen Doherty" erinnert sie sich an diese Zeit: "Wir waren beste Freundinnen, Schwestern, knallharte Schwestern. Wenn du zu spät kamst, kam ich zu spät, wenn ich zu spät kam, kamst du zu spät, weil wir immer zusammen waren." Doch dann kam der Bruch: "In der einen Minute waren wir Freunde und in der anderen nicht mehr."

Tori sei damals leicht zu beeinflussen gewesen, was ihre Freundin gestört habe. "Es war sehr frustrierend für mich, weil ich dir immer gesagt habe, 'Tor, hab eine Meinung, du bist klug, du bist lustig, du bist talentiert'", sagt Shannen im Gespräch zu ihrer ehemaligen Freundin. "Mit 50 kann ich manchmal immer noch nicht für mich selbst sprechen", verteidigt sich Tori. Nach mehreren Vorfällen hätten die beiden nach einer gemeinsamen Mexiko-Reise begonnen, sich auseinanderzuleben.

Ob sich die beiden aufgrund von Shannens Erkrankung wieder annähern? 2020 wurde bei der 53-Jährigen zum wiederholten Male Krebs festgestellt. Seit der Diagnose kämpft die Schauspielerin gegen ihre Krankheit an und unterzieht sich jeglichen Behandlungen. Doch die hinterlassen auch ihre Spuren. Shannens Krebsmedikamente nehmen ihr die Lust am Sex, wie sie vor einigen Wochen in ihrem Podcast verriet: "Die Medikamente nehmen dir die Libido oder machen Dinge nicht so angenehm, wie zum Beispiel, dass sich Sex nicht mehr so gut anfühlt."

Getty Images Brian Austin Green, Shannen Doherty, Ian Ziering, Jennie Garth und Tori Spelling

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

