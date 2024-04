Yeehaw! Beyoncé begeistert ihre Fans im beigen Cowboy-Look

Beyoncé (42) weiß, wie man einen Wow-Auftritt hinlegt! Auf Instagram teilt die Sängerin einige Schnappschüsse, auf denen sie einen beigefarbenen Zweiteiler trägt. Dazu kombiniert die "Crazy in Love"-Interpretin einen farblich passenden Cowboyhut. Um den Western-Look abzurunden, trägt sie eine typische Bolo-Krawatte um den Hals. Die Fans sind von Beyoncés Outfit begeistert. "Wow, du siehst so toll aus", kommentiert beispielsweise ein Follower unter dem Post. Ein weiterer schreibt: "Du siehst einfach immer so makellos aus".

Aktuell liefert die dreifache Mutter einen Cowboy-Look nach dem anderen. Das ist jedoch keine Überraschung: Beyoncé befindet sich derzeit in ihrer Country-Era. Vor wenigen Wochen veröffentlichte die US-Amerikanerin ihr achtes Solo-Album "Cowboy Carter". Mit ihrem neuen musikalischen Projekt knackt die 42-Jährige einen Rekord nach dem anderen. Unter anderem gab Billboard bekannt, dass Beyoncé die erste Afroamerikanerin ist, die auf Platz eins der Top Country Albums Charts gelandet ist. Außerdem gilt "Cowboy Carter" als bis dato meistgestreamtes Album des Jahres 2024 auf der Streamingplattform Spotify.

Kurz vor dem Release ihres Albums hatte Beyoncé einige persönliche Worte mit ihren Fans geteilt. "Dieses Album ist seit über fünf Jahren in der Entstehung", schrieb sie auf Instagram. "Es fühlt sich gut an, zu sehen, wie Musik so viele Menschen auf der ganzen Welt vereinen kann und gleichzeitig die Stimmen einiger Menschen verstärkt, die sich so viel Zeit ihres Lebens gewidmet haben, um unsere Musikgeschichte zu prägen." Abschließend machte die "Run the World (Girls)"-Interpretin deutlich: "Das ist kein Country-Album. Dies ist ein Beyoncé-Album. Das ist Act II Cowboy Carter, und ich bin stolz darauf, es mit euch allen zu teilen!"

Getty Images Beyoncé bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Getty Images Beyoncé, Sängerin

