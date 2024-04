Doch keine Trennung: Anna Rossow teilt Aufnahmen mit Dominik

Anna Rossow (35) trotzt den Gerüchten um ein Liebes-Aus mit Dominik Stuckmann (32). Seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass zwischen dem Bachelor-Traumpaar alles aus sein soll. Nun teilt die Influencerin jedoch einige Aufnahmen, die sie und Dominik gemeinsam zeigen. Auf Instagram postet Anna einen kleinen Zusammenschnitt, der ihre vergangenen drei Wochen zusammenfasst. In dem Video sind unter anderem Clips zu sehen, die sie und Dominik gemeinsam auf einem Geburtstag oder auf dem Weg zu einem Date zeigen.

Zuletzt war es auf Annas Account ruhig geworden. Die 35-Jährige nahm sich eine kleine Auszeit von Social Media. "Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich nach guten zwei Jahren mal durchatmen musste", erklärt sie nun in ihrer Story und ergänzt: "Ich habe festgestellt: 'Hey, es ist an der Zeit, dass ich diese ganze Instagram-Bubble mal beiseiteschiebe.'" Entgegen aller Gerüchte habe die Auszeit nichts mit Dominik zu tun gehabt. Auch auf die Spekulationen, warum der TV-Star ohne seine Partnerin im Urlaub ist, bezieht Anna Stellung. So habe sie sich freiwillig dazu entschieden, nicht mit auf die Reise zu kommen. Die Reality-TV-Darstellerin freue sich für Dominik, dass dieser eine schöne Zeit haben kann

Dominik und Anna sind seit knapp zwei Jahren ein Paar. Die beiden lernten sich in der 13. Staffel von der beliebten Dating-Show "Der Bachelor" kennen und lieben. Im großen Finale hatte der Rosenkavalier seine letzte Rose an sie vergeben. Nach der Show wagte Anna für ihren Partner einen großen Schritt – sie zog zu Dominik nach Frankfurt.

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow, Bachelor-Gewinnerin

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow, 2024

