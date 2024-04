Schlechter Zustand: Harvey Weinstein liegt im Krankenhaus!

Wie geht es Harvey Weinstein (72)? Diese Frage stellt sich nun dringlicher, denn der wegen mehrerer Sexualverbrechen verurteilte Filmemacher wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das berichtet TMZ. Der Anwalt des Produzenten erklärt gegenüber dem Magazin, sein Mandant sei nach einigen Untersuchungen im Gefängnis von Rikers Island in eine Klinik eingeliefert worden – sein Zustand gleiche einem "Zugwrack". Genauere Details zu der Gesundheit Weinsteins wollte er nicht preisgeben.

Medienberichten zufolge soll Weinstein unter anderem mit Herzproblemen, Diabetes und Augenproblemen zu kämpfen haben. Die Nachricht über die Einweisung in ein Krankenhaus kommt nur wenige Tage nach einer ganz anderen News über den US-Amerikaner. Mitte der Woche hatte ein Gericht in New York nämlich ein Urteil aufgehoben, das erneut wegen sexueller Übergriffe gegen Weinstein gesprochen worden war. Als Erklärung waren Verfahrensfehler angegeben worden.

Harvey Weinstein wird seit 2017 von zahlreichen Frauen der sexuellen Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung beschuldigt. Mehrfach wurde er seitdem in verschiedenen Fällen zu Gefängnisstrafen verurteilt – einmal zu 23 Jahren, ein anderes Mal zu 16 Jahren hinter Gittern. Der Unternehmer legte gegen die Urteile Berufung ein, teilweise mit Erfolg.

Getty Images Harvey Weinstein vor einem New Yorker Gericht, 2020

Getty Images Harvey Weinstein im Oktober 2022

