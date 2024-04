Dieser Star war heute das "The Masked Singer"-Mysterium!

Auch heute begeisterte ein Promi wieder als Mysterium bei The Masked Singer. In einer mitreisenden Performance sang der maskierte Star den Song "Texas Hold’Em" von Beyoncé (42). Kurz darauf folgte bereits die Enthüllung und diese zeigte: Unter der Maske steckte niemand Geringeres als die Sängerin Vanessa Mai (31). Mit einem breiten Grinsen zeigte sich die "Ich sterb für dich"-Interpretin dem Publikum und dem Rateteam.

Zuvor hatte bereits Rateteam-Mitglied Palina Rojinski (39) auf den Schlagerstar getippt. Auch im Netz waren viele Zuschauer der Meinung, die Schlagersängerin erkannt zu haben. "Ich höre kaum beziehungsweise keinen Schlager und hab trotzdem Vanessa Mai sofort erkannt", schrieb beispielsweise ein Fan auf X. "Das ist ganz klar Vanessa Mai! Man hört ihre Stimme heraus", pflichtete ein weiterer User bei. "Wenn die Jury jetzt nicht auf Vanessa Mai kommt, ist das nur noch lächerlich", kommentierte zudem noch ein anderer Zuschauer. Rategast Viviane Geppert (32) tippte hingegen auf Jeanette Biedermann (44). Rick Kavanian (53) warf Lena Meyer-Landrut (32) in den Raum.

Das Mysterium ist eine ganz besondere Neuerung in der aktuellen Staffel. Neben den festen Kandidaten wie den Flip-Flops, dem Floh oder dem Krokodil steckt zusätzlich jede Woche ein anderer Promi in dem "Mysterium"-Kostüm. In den vergangenen Folgen stellten bereits Stars wie Stefanie Heinzmann (35) oder Giovanni Zarrella (46) ihr Gesangstalent unter Beweis und sorgten für zusätzlichen Ratespaß.

Getty Images Vanessa Mai bei dem "Lieblingslieder" Music Festival 2022

ProSieben / Willi Weber Stefanie Heinzmann bei "The Masked Singer"

