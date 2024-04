Heiß im Anzug: Scarlett Johansson und Colin im Partnerlook

Scarlett Johansson (39) und Colin Jost (41) wissen, wie man den Partnerlook richtig rockt. Die Schauspielerin und ihr Ehemann waren am Freitag bei einer Party in Washington eingeladen. Zu diesem Anlass schmissen sich die beiden in Schale – und wählten sehr ähnliche Outfits! Die Blondine trug einen grauen Anzug inklusive Weste, ihr Liebster hingegen zeigte sich in einem marineblauen Zweiteiler bei der Veranstaltung des Weißen Hauses.

Die Bilder der Eheleute sind nicht nur wegen ihrer Looks etwas Besonderes – öffentliche Auftritte der beiden sind allgemein eine Seltenheit. Nicht oft zeigen sich die "Black Widow"-Darstellerin und der Comedian gemeinsam. Wenn sie aber mal zusammen posieren, dann sprühen sie nur so vor Liebe. So turtelten die beiden beim Filmfestival Cannes sogar richtig auf dem roten Teppich.

Die Filmschönheit und ihr Liebster sind seit 2017 ein Paar. Nach drei Jahren Beziehung wagten sie den nächsten Schritt und heirateten. Mit dem Vater ihres zweiten Kindes ist die Beauty auch heute noch superglücklich, wie sie 2023 in einem CBS Mornings-Interview deutlich machte: "Wir lachen viel und wir kommunizieren miteinander." Für Scarlett ist es nach ihren Ehen mit Ryan Reynolds (47) und Romain Dauriac der dritte Anlauf.

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost, 2023

Getty Images Scarlett Johansson während eines Events

