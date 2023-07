Ganz leger im Jogger: So sehen Fans Beyoncé eher selten!

Auch sie mag es mal gemütlich! Beyoncé (41), ebenfalls Queen B genannt, steht für ganz große Gefühle, eine noch größere Stimme und – viel Glamour. Ihre derzeitige Tour durch Europa begeistert die zahlreichen Fans: Denn die Sängerin legt atemberaubende Performances hin. Von der Bühnenshow bis zu ihren ausgefallenen Outfits stimmt einfach alles. Doch was trägt die Musikerin eigentlich in ihrer Freizeit? Beyoncés Follower können sich davon nun selbst ein Bild machen!

Auf ihrem Instagram-Profil fasst sie ihren Aufenthalt in Paris mit einer Bilderreihe zusammen. Auf den ersten Schnappschüssen posiert die Beauty wie gewohnt topgestylt in einem engen Jeans-Zweiteiler. Klickt man aber weiter, entdecken die Follower sie von einer ganz anderen Seite. Im lockeren Jogger und anscheinend ohne Make-up schmiegt Beyoncé sich an ihren Ehemann Jay-Z (53). Der Rapper küsst sie dabei liebevoll auf den Kopf.

Tatsächlich scheint den meisten Usern das letzte Pic auch am meisten zu gefallen. Denn in der Kommentarspalte dreht sich alles um den niedlichen Einblick. "Ich liebe, liebe, liebe das Bild von euch beiden. Außerdem – schaut euch ihre Füße an?!", schreibt ein Nutzer. Denn Beyoncé steht barfuß auf den Fliesen und zieht ihre Zehen zusammen. "Sie wackelt mit den Zehen", findet ein weiterer wohl witzig.

