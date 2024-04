Diese Prominente war der Robodog bei "The Masked Singer"!

Ein weiterer Promi wurde demaskiert. In der heutigen Folge von The Masked Singer mussten der Floh, die Elgonia und der Robodog zittern. Am Ende musste der Robodog die Show verlassen. Doch wer verbarg sich unter der Maske? Der Star hielt es spannend, mehrfach teaserte er die Demaskierung, bevor er schlussendlich den Plüschkopf abnahm. Zum Vorschein kam die Moderatorin Nazan Eckes (47)! Die Teilnahme an der Show schien dem TV-Star viel Spaß bereitet zu haben. Die zweifache Mutter erklärte, dass sie auch in Zukunft weiter singen möchte.

Das Rateteam bestehend aus Palina Rojinski (39), Rick Kavanian (53) und dem heutigen Gast Viviane Geppert (32) war sich bereits zuvor einig: Hinter der Maske muss Nazan stecken. Auch im Netz tippten viele Zuschauer auf die beliebte Moderatorin. "Ganz klare Sache: Es ist Nazan Eckes!", schrieb ein Fan auf X. "Alles spricht halt für Nazan. Wenn sie es nicht ist, bin ich echt verwirrt", kommentierte ein weiterer User. Trotz ihres Rauswurfs schienen die Fans der Show von Nazans Performance begeistert gewesen zu sein. "Hat die Nazan aber toll gemacht", lobte sie ein Follower.

In der vergangenen Woche mussten die Zuschauer Abschied von der Zuckerwatte nehmen. Hinter dem Kostüm steckte die Sängerin Annett Louisan (47). In einem Interview mit Promiflash zeigte sich Annett nach ihrem Show-Aus aber sichtlich zufrieden: "Mir hat die Teilnahme viel Freude bereitet, weil ich die Sendung von Anfang an eher als eine Art Ratespiel empfunden habe und weniger als einen Wettbewerb." Von ihrer "Masked Singer"-Zeit habe die "Drück die 1"-Interpretin viel mitnehmen können: "Ich fand es wirklich sehr spannend, herauszufinden, wie meine Stimme verstellt mit einer erfundenen Figur wirkt. Bei 'Thunderstruck' von AC/DC ist die Zuckerwatte richtig zum Leben erweckt worden und bekam einen eigenen Charakter."

Anzeige Anzeige

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

Anzeige Anzeige

ProSieben / Willi Weber Annett Louisan bei "The Masked Singer"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr Nazan unter dem Robodog erwartet? Ja, das war mir sofort klar! Nein, ich habe einen anderen Promi vermutet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de