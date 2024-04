Jane Fonda erscheint mit Enkelin Viva auf dem roten Teppich

Ein seltener, aber dafür umso schönerer Anblick! Jane Fonda (86) steht seit den 60ern und 70ern im Rampenlicht – Red-Carpet-Auftritte sind für die Schauspielerin inzwischen Routine. Trotz ihrer langen Karriere schaffte es die zweifache Oscar-Preisträgerin, bei einem Event für eine große Überraschung zu sorgen. Die Hollywood-Ikone besuchte mit ihrer Enkelin Viva Vadim die TIME Earth Awards Gala in New York City. Jane und Viva strahlten auf dem roten Teppich um die Wette und posierten Hand in Hand.

Die 21-Jährige hatte einen berechtigten Grund, ihre berühmte Oma zu begleiten. Schließlich wurde die 86-Jährige mit einem Preis geehrt. Bei der Gala wurden diejenigen ausgezeichnet, die sich laut Daily Mail für "Klimagerechtigkeit" einsetzen. Zu dieser engagierten Gruppe gehört auch Jane, die seit Jahrzehnten ihre Reichweite dafür nutzt, um auf die Umwelt und die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Die Aktivistin wurde bereits mehrmals bei Protestaktionen verhaftet. Nun wurde Janes Engagement gewürdigt.

Viva ist die Enkelin von Janes erstem Ehemann, dem französischen Regisseur Roger Vadim. Die zwei hatten sich 1965 das Jawort gegeben – Anfang 1973 ließen sich die beiden scheiden. Aus ihrer Ehe ging Tochter Vanessa hervor, die wiederum Vivas Mutter ist. In einem ehrlichen Interview mit CNN verriet die Amerikanerin, dass sie ihren Kindern eine bessere Mutter hätte sein wollen. Aus ihren Fehlern habe Jane inzwischen gelernt: "Heute wüsste ich, wie es geht. Also versuche ich jetzt da zu sein, um es besser zu machen." Und das scheint ihr gelungen zu sein – denn mit Viva im Schlepptau hatte Jane sicherlich einen besonderen Abend!

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Fonda mit ihrer Enkelin Viva Vadim bei der Time Earth Awards Gala

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Fonda, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jane Fonda von ihrer Enkelin begleitet wurde? Ich finde es großartig! Die zwei sehen bezaubernd aus. Ich hätte gerne noch weitere Familienmitglieder von Jane gesehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de