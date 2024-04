Hormonstörung: Victoria Monét klagt über Gewichtszunahme

Victoria Monét liebt ihren Körper mit all seinen Veränderungen. In ihrer Instagram-Story wendet sich die Sängerin mit ehrlichen Worten an ihre Fans: "Ich habe eine Menge Gewicht zugelegt und das an vielen Stellen: im Gesicht, an den Armen, am Bauch und vor allem an den Beinen." Normalerweise sei sie deswegen ziemlich "kritisch und frustriert", denn PCOS – eine Hormonstörung, an der sie leide – habe sie "wirklich durcheinandergebracht". Doch dieses Mal bleibt die "How Does It Make You Feel"-Interpretin positiv und scherzt: "Aber optimistisch betrachtet sind jetzt wenigstens zwei Monde auf der Bühne." Sie scheint die Veränderungen ihres Körpers gut zu akzeptieren.

Wie wohl sich Victoria in ihrem Körper fühlt, kann man auch bei ihren Auftritten beim diesjährigen Coachella-Festival erkennen. Die 34-Jährige feierte dort auf der Bühne vor Tausenden Zuschauern an den vergangenen zwei Wochenenden die "Zeit ihres Lebens", wie sie zu einer Reihe von Bildern und Videos auf Instagram schrieb. Sowohl auf der Bühne als auch davor kleidete sich die Beauty in figurbetonten, sexy Looks. Ihre Fans bekamen ein gutes Styling und viel Haut zu sehen!

Beruflich könnte es bei Victoria aktuell wohl kaum besser laufen. Dass die Familienmutter musikalisch ziemlich viel zu bieten hat, wussten ihre Hörer auch schon vor ihren Coachella-Auftritten. Bei den diesjährigen Grammy Awards im vergangenen Februar wurde sie gleich dreimal ausgezeichnet. Unter anderem erhielt sie den Grammy in der Kategorie "Beste neue Künstlerin".

Getty Images Victoria Monét auf dem Coachella-Festival 2024

Getty Images Victoria Monét bei den Grammy Awards 2024

