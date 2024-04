Niedlich! Beyoncés Tochter Rumi bricht musikalische Rekorde

Rumi Carter bricht Rekorde – und das bereits im Alter von sechs Jahren. Als Tochter von Musiklegenden Beyoncé (42) und Jay-Z (54) ist das wohl auch kein Wunder. Mami Beyoncé spielt dabei eine wichtige Rolle, immerhin ist es ihr neues Country-Album "Cowboy Carter", das Rumi (6) dazu verhalf, den Rekord zu knacken. Mit nur einer Zeile in dem Song "Protector" wurde Rumi zur jüngsten weiblichen Künstlerin auf den Billboard Hot 100 Charts – und zwar jemals! Das berichtet jetzt Billboard. Gleich am Anfang des Liedes kann man das zarte Stimmchen der Musiker-Tochter hören, als sie fragt: "Mami, darf ich bitte das Schlaflied noch mal hören?"

Das Krasseste dabei? Zuvor gehörte der Titel keiner anderen als Rumis großer Schwester Blue Ivy (12)! Im Jahr 2019 veröffentlichte Beyoncé zur Feier der Neuverfilmung von "Der König der Löwen" den Song "Brown Skin Girl". Als besonderes Feature hört man darin die damals siebenjährige Blue ein paar Zeilen singen. Außerdem gab Beyoncé ihrer Tochter auch Credits als Songwriterin. Als der Song dann einen Grammy für das beste Musikvideo gewann, wurde Blue damit zur zweitjüngsten Person, die jemals diesen Preis erhielt.

Neben Rumi und Blue Ivy haben Beyoncé und Jay Z auch noch einen Sohn. Sir (6) ist der Zwillingsbruder von Rumi und war bisher noch nicht in den Songs seiner Mutter zu hören. Das aktuelle Album "Cowboy Carter" ist nicht nur wegen Rumis Feature ein besonderes Projekt für Beyoncé. Wie sie auf Instagram schreibt: "An diesem Album habe ich über fünf Jahre gearbeitet. Es entstand aus einer Erfahrung, die ich vor Jahren gemacht habe, als ich mich nicht willkommen fühlte. Die Kritik, mit der ich konfrontiert wurde, als ich zum ersten Mal in das Country-Genre einstieg, zwang mich dazu, die Grenzen, die mir auferlegt wurden, zu überwinden."

Anzeige Anzeige

Instagram / mstinaknowles Beyoncé mit ihren drei Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z mit ihren Kids Sir, Rumi und Blue Ivy

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Rumi als jüngste weibliche Künstlerin in der Billboard Hot 100? Total süß! Ein bisschen komisch. Sie ist noch viel zu jung dafür... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de