Er wurde nur 29 Jahre alt: Profiboxer Cem Kilic ist tot!

Große Trauer um Cem Kilic. Der Sportler wurde 1994 in Neustadt geboren. Mit 19 Jahren zog er in die USA, um sich seiner Boxkarriere zu widmen – mit Erfolg. 2019 stand er zum Beispiel gegen den Megastar Tyson Fury (35) im Ring. Im August des vergangenen Jahres beendete er seine aktive Karriere jedoch. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihm gehört. Jetzt wird bekannt: Cem ist tot.

Eyup Gozgec, der Präsident der türkischen Boxvereinigung, gab am Freitag bekannt: "Wir haben die Nachricht vom Tod eines unserer ehemaligen Nationalboxer erfahren. Wir wünschen den trauernden Angehörigen Geduld. Ruhe in Frieden." Cems ehemaliger Manager Shane Shapiro schrieb zudem auf Facebook: "Ich stehe unter Schock. Ruhe in Frieden Cem Kilic, der erste Kämpfer, der mir eine Chance gab, jemand, der von Deutschland nach Los Angeles zog, sieben Jahre mit mir lebte und Teil meiner Familie war." Woran Cem starb, ist bislang nicht bekannt. Er wurde nur 29 Jahre alt.

Vor fünf Tagen hatte Cem noch einen Beitrag auf Instagram geteilt. Er postete ein Foto, auf dem er lässig vor Hochhäusern in Chicago posiert. Dazu schrieb er eine Passage aus Samras Song "Schockstarre". Das gleiche Foto hatte Cem bereits im Oktober 2022 veröffentlicht.

Instagram / kilicboxing Cem Kilic, Boxer

Instagram / kilicboxing Cem Kilic im April 2022 in Los Angeles

Instagram / kilicboxing Cem Kilic im Oktober 2022 in Chicago

