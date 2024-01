Der Gitarrist der Band Magnum Tony Clarkin ist verstorben!

Traurige Nachrichten für die Fans der Rockband Magnum. Tony Clarkin ist am vergangenen Sonntag von uns gegangen. Der Musiker war ein echtes Multitalent: Er gründete die Band, wirkte als Gitarrist an der Musik mit und schrieb als Songwriter einen Großteil der Lieder. Mit seinen Bandkollegen produzierte er ganze 23 Studioalben. Nach kurzer Krankheit ist Tony nun im Alter von 77 Jahren verstorben.

Bei dem Briten soll kürzlich eine unheilbare Erkrankung der Wirbelsäule diagnostiziert worden sein. Weitere Details zu seinem Tod sind jedoch nicht bekannt. "Ich weiß, dass Tony viele Menschen durch seine Musik auf so viele Wege berührt hat", schreibt seine Tochter Dionne laut Spiegel in einem Statement über das plötzliche Ableben ihres Vaters. Sie fügt hinzu: "Ich habe wirklich noch keine Worte, um auszudrücken, was er mir bedeutet hat, weil die Trauer noch zu frisch ist."

Im vergangenen Monat hatte der Musiker bereits die für den Frühling geplante Tour abgesagt. Die Veröffentlichung des neuen Albums der Band erlebt er nun nicht mehr mit. Jetzt müssen die übrigen Mitglieder ohne ihren Tony weitermachen.

Tony Clarkin im April 2011

Tony Clarkin

Tony Clarkin im April 2011 in Liverpool

