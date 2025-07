Deshalb zeigte Brigitte Macron Emmanuel die kalte Schulter

Brigitte Macron (72), die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47), sorgte bei ihrem jüngsten Auftritt in Großbritannien an der Seite ihres Mannes für Spekulationen. Der Termin, der den ersten Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 17 Jahren markierte, begann mit dem Empfang durch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43). Doch statt mit ihrem gewohnten Charme zu glänzen, wirkte die Première Dame ungewöhnlich zurückhaltend. Nun wurde bekannt, dass Brigitte Macron wenige Tage zuvor einen schmerzhaften Verlust erlitten hatte. Ihre ältere Schwester Anne-Marie Trogneux war laut RTL in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli im Alter von 93 Jahren in Amiens verstorben.

Trotz ihrer Trauer entschied sich Brigitte, ihren Verpflichtungen beim hochrangigen Staatsbesuch nachzukommen. Der Daily Mail zufolge verbrachte die französische First Lady vor ihrer Abreise nach London noch Zeit mit ihrer Schwester. Dieser persönliche Einschnitt spiegelte sich deutlich in ihren Auftritten wider. Ihre auffällige Zurückhaltung und die Momente, in denen sie abwesend wirkte, lassen sich nun durch diese familiäre Tragödie erklären. Ein Insider berichtete: "Madame Macron verehrte ihre Schwester, und der Verlust hat sie sehr getroffen." Dennoch sah es Brigitte als ihre Pflicht an, den Besuch wahrzunehmen.

Bereits vor dem Bekanntwerden dieser traurigen Nachricht hatte eine Szene für Gesprächsstoff gesorgt: Beim Empfang in Großbritannien reichte Emmanuel Macron seiner Frau beim Aussteigen aus dem Flugzeug die Hand – doch Brigitte Macron ging nicht darauf ein und stieg allein die Treppe hinunter. Ob dies ihrer Trauer oder anderen Umständen geschuldet war, bleibt offen. Auch in schwierigen Zeiten zeigt sie sich stets pflichtbewusst und souverän – ein Bild, das sie auch diesmal trotz persönlichen Schmerzes vermittelte.

Getty Images Brigitte Macron im Élysée-Palast in Paris

Getty Images Emmanuel und Brigitte Macron werden bei ihrer Ankunft in der RAF Northolt von Prinz William und Prin

Getty Images Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Macron landen am 8. Juli 2025 in der RAF Northolt.