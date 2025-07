Hass gegen Marc-Robin Wenz: Ex Michelle platzt der Kragen

Marc-Robin Wenz steht aktuell im Kreuzfeuer der Kritik. Sowohl Zuschauer als auch seine Reality-TV-Kollegen scheinen sich gegen den ehemaligen Teilnehmer von Ex on the Beach zu stellen, was eine Welle von Hasskommentaren gegen ihn ausgelöst hat. Doch seine Ex-Freundin Michelle Kaminsky springt ihm nun überraschend zur Seite. Über ihre Instagram-Story verurteilt sie den Umgang mit ihm scharf und findet deutliche Worte: "Ich finde es einfach nur abartig, was hier momentan abgeht." Obwohl Michelle nicht alles gutheißt, was Marc-Robin in der Show gemacht hat, stellt sie klar, dass sie hinter ihm steht und den vermeintlichen Verrat seiner "Freunde" nicht duldet.

In ihrer emotionalen Ansprache kritisiert die Reality-Darstellerin, wie schnell in dieser sogenannten "Reality-Bubble" vermeintliche Freundschaften aufgegeben werden. Michelle wirft Marc-Robins Kollegen vor, nur ihre eigenen Interessen zu verfolgen und sich auf seine Kosten in den Vordergrund zu spielen. Besonders wütend macht sie, dass angebliche Freunde von Marc-Robin öffentlich schlecht über ihn reden, während sie privat ein gutes Verhältnis zu ihm pflegen. "Wie könnt ihr eigentlich morgens noch aufstehen, in den Spiegel schauen und sagen, ihr seid gute Menschen?", fragt sie eindringlich und fügt wutentbrannt hinzu: "Eine Freundschaft, ganz kurz zur Erklärung, ist, wenn du privat deinem Freund sagst, was Scheiße ist, aber öffentlich trotzdem noch zu ihm hältst."

Neben haltlosen Flirts hat Marc-Robin vor allem eine Aktion in der diesjährigen "Ex on the Beach"-Staffel bei den Zuschauern und einigen Reality-TV-Kollegen ins Aus geschossen: Vor laufender Kamera machte er Marlisa Rudzio (35) ein pikantes Geständnis. An dem Tag, als damals die Romanze zwischen ihm und der Blondine begann, teilte er auch mit ihrer Schwester die Laken. Nachdem die Info raus war, brach Marlisa in Tränen zusammen. Die Wogen haben sich auch nach der Zeit in der Show nicht geglättet, wie das Reality-Sternchen kürzlich gegenüber RTL verriet: "Ich bin absolut gegen körperliche Gewalt, aber wenn ich alleine mit ihm in einem Raum wäre, kann ich für nichts garantieren. Da hab ich Angst vor mir selber. Vor einer Seite, die ich nie zeigen will."

RTL Michelle Kaminsky und Marc-Robin bei "Prominent getrennt"

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio im Oktober 2024