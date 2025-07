Jeff Bezos & Lauren turteln im "Sommercamp der Milliardäre"

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) haben ihren ersten Auftritt als Ehepaar beim sogenannten "Sommercamp der Milliardäre" in Sun Valley, Idaho, hingelegt. Das Duo, das sich vor zwei Wochen auf der venezianischen Insel San Giorgio Maggiore das Jawort gab, zeigte sich bestens gelaunt und frisch verliebt. Lauren trug laut Page Six sichtlich stolz ihr Namensschild mit dem neuen Doppelnamen "Lauren Sánchez Bezos" zur Schau und setzte im lässigen Look mit schwarzem Tanktop, weißer Hose und einer schwarzen Hermès Kelly Bag ein modisches Statement. Jeff gab den entspannten Tech-Titan im grauen Shirt und Jeans – und wich seiner Frau während des exklusiven Vernetzungstreffens kaum von der Seite.

Das feierliche Zusammentreffen von Top-Entscheidern aus Technik, Medien und Finanzen findet seit 1983 unter der Organisation der Investmentfirma Allen & Company statt. In diesem Jahr thematisieren die geladenen VIPs, zu denen Größen wie Mark Zuckerberg (41), Tim Cook (64) und Ivanka Trump (43) gehören, voraussichtlich die Auswirkungen und Chancen von künstlicher Intelligenz. Mit ihrem Auftritt bei dem mehrtägigen Event beweisen Jeff und Lauren, dass sie nicht nur in Sachen Liebe endlich angekommen sind – auch geschäftlich läuft es für das gut vernetzte Paar offenbar weiterhin blendend.

Nach außen wirkt die Beziehung von Jeff und Lauren wie aus dem Märchenbuch: Sie genießen ein Leben voller Luxus, Leichtigkeit und großer Gefühle. Das Paar, das in den letzten Jahren immer öfter gemeinsam bei Veranstaltungen auftrat und mit Details ihrer Liebe Schlagzeilen machte, will offenbar keinen Zweifel daran lassen, wie glücklich es ist. Lauren, die als Moderatorin und Unternehmerin bekannt wurde, ergänzt ihren Jeff, der als Gründer von Amazon zu den reichsten Menschen der Welt zählt, perfekt, wie es scheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos an ihrem Hochzeitswochenende

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, August 2022