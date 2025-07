Kurze Liebe: Krebskranke Teddi Mellencamp ist wieder Single

Teddi Mellencamp (44) hat sich von ihrem Freund Ricci Rea getrennt, mit dem sie erst kürzlich eine Beziehung begonnen hatte. Die Reality-TV-Bekanntheit erklärte in ihrem "Diamonds in the Rough"-Podcast, dass ihre Gesundheit im Fokus stehe und sie derzeit nicht die nötige Energie habe, um eine neue Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Teddi gab an, dass Ricci ein wunderbarer Mensch sei, aber ihr Zustand mache es ihr unmöglich, die Beziehung fortzuführen. Die Entscheidung fiel, als die Beziehung ernster wurde und Teddi merkte, dass sie ihre freie Zeit für Erholung brauchen würde: "Ich fühle mich nicht in Bestform, also möchte ich mich ausruhen, wenn ich mal Zeit habe."

Schon zuvor hatte die 44-Jährige offen über die Herausforderungen berichtet, die ihr Krebs im vierten Stadium mit sich bringt. Erst vor Kurzem teilte sie in einem Podcast mit, dass ihre Krebstherapie Fortschritte zeige, die verbleibenden Tumore jedoch weiterhin eine Bedrohung darstellten. Trotz der anstrengenden Immun- und vorherigen Strahlentherapien schaffte es Teddi, ihr Leben so normal wie möglich zu gestalten. Dabei erhielt sie Unterstützung von ihrem Noch-Ehemann Edwin Arroyave (48), mit dem sie drei Kinder hat, sowie von Freunden und Familie. In einem emotionalen Moment erzählte sie, dass sie sich manchmal wünschte, die Ärzte könnten ihr ein Wunder diagnostizieren: "Ich glaube, ich werde hineingehen und sie werden sagen, wow, es ist ein Wunder und Sie haben keinen Krebs mehr."

Es ist nicht das erste Mal, dass Teddi die Balance zwischen ihrem persönlichen Leben und ihrer schweren Krankheit öffentlich macht. In der Vergangenheit hat sie sich entschieden gegen Kritiker gewehrt, die ihre Entscheidungen zu daten oder auch ihren Alltag in vollen Zügen zu leben, infrage stellten. "Wenn ich mich in einer Situation aktiv halte, um nicht depressiv zu werden, warum sollte das ein Problem sein?", fragte sie sich im gemeinsamen "Two Ts in a Pod"-Podcast mit ihrer Kollegin Tamra Judge (57).

Teddi Mellencamp, TV-Star

Teddi Mellencamp, "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin

Teddi Mellencamp bei einem Event im Mai 2025

