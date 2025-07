Ein Jahr nach Geburt: Vanessa Hudgens kehrt mit Film zurück

Vanessa Hudgens (36) feiert ihr Schauspiel-Comeback – und das nur ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes! Die Darstellerin, die im Juni 2024 gemeinsam mit ihrem Ehemann Cole Tucker (29) Mutter wurde, hat die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Quiet Storm" abgeschlossen. In dem Drama, das im Sommer 1969 spielt, verkörpert Vanessa laut Just Jared eine Romanautorin, die während des verheerenden Hurrikans Camille mit den Herausforderungen eines sich wandelnden Zeitgeists konfrontiert wird. An ihrer Seite agiert Anthony Thorne, der nicht nur den Ehemann ihrer Figur mimt, sondern auch als Regisseur und Drehbuchautor des Films debütiert.

Das spannende Projekt ergründet zentrale Themen der 60er Jahre wie Frauenemanzipation und die Bürgerrechtsbewegung. Neben Vanessa stehen unter anderem Mira Sorvino (57) und Seydou Maiga vor der Kamera, während Nick Cassavetes als ausführender Produzent beteiligt ist. Vanessa selbst tritt nicht nur als Schauspielerin in Erscheinung, sondern auch als Hauptproduzentin. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings noch unklar, wann der Film veröffentlicht werden soll.

Seitdem sie Mutter ist, hat Vanessa bewiesen, wie geschickt sie private und berufliche Verpflichtungen miteinander kombiniert. Erst kürzlich begeisterte sie ihre Fans mit einem seltenen Einblick in ihr Leben als Mama, als sie mit ihrem Baby für eine Markenpartnerschaft posierte. Dabei hielt sie weiterhin das Gesicht ihres Kindes aus der Öffentlichkeit heraus und gewährte laut Fotos, die E! News vorlagen, lediglich einen Blick auf das dicht gelockte, hellbraune Haar des Kleinen.

