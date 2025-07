Flirtalarm: Emmanuel Macron zwinkerte Kate beim Bankett zu

Oh, là, là! Beim Staatsbankett am vergangenen Dienstag in Windsor Castle gab es einen besonderen, wenn auch flüchtigen Moment zwischen Prinz William (43), seiner Frau Kate (43) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47). Die Prinzessin von Wales und Emmanuel waren nebeneinander platziert und nutzten die Gelegenheit, bei einem Klingen der Gläser miteinander ins Gespräch zu kommen. Dabei fiel eine freche Geste des französischen Staatsoberhaupts auf: Ein kurzes Augenzwinkern in Kates Richtung sorgte für Aufsehen. Die Veranstaltung markierte zudem den ersten Staatsbesuch Frankreichs in Großbritannien seit 17 Jahren.

Doch nicht nur der internationale Besuch war eine Besonderheit des Abends. Kate hatte nach einer längeren Pause von offiziellen Events ihren ersten großen Auftritt bei einem königlichen Festakt dieser Art. Grund für die Auszeit war eine Krebserkrankung, über die sie kürzlich laut Daily Mail offen sprach. Nach überstandener Behandlung erklärte sie, dass die Rückkehr zu einem normalen Alltag nach solch einer Diagnose herausfordernd sei: "Man denkt, man kann nach der Behandlung einfach wieder normal weitermachen, aber das ist tatsächlich unglaublich schwierig." Trotz allem betonte sie stets die Bedeutung der richtigen Unterstützung, um den Heilungsprozess emotional wie auch physisch zu begleiten.

Kate machte an diesem Abend zudem mit einem besonderen Schmuckstück auf sich aufmerksam: Sie trug die berühmte Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara. Dieses funkelnde Erbstück aus der königlichen Sammlung verbindet sie nicht nur mit Tradition, sondern erinnert auch viele an ihre Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36). Das Diadem kombinierte die Prinzessin mit einem eleganten roten Kleid von Givenchy, das von Stardesignerin Sarah Burton entworfen wurde. Schon seit ihrer Hochzeit hat Kate verschiedene Tiaren gezeigt – doch die Lover’s Knot Tiara bleibt offenbar ihr Favorit.

Getty Images Emmanuel Macron und Prinzessin Kate, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Juli 2025