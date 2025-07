Kriselt es doch? Orlando Bloom schnorchelt mit Unbekannter

Orlando Bloom (48) wurde am Sonntag bei einem Schnorchel-Ausflug vor der italienischen Küste gesichtet. Zusammen mit seinem zwölfjährigen Sohn Flynn und einer unbekannten Frau in einem schwarzen Bikini erkundete der Schauspieler das Meer. Das zeigen aktuelle Fotos, die TMZ vorliegen. Währenddessen genoss die Gruppe offenbar eine Auszeit auf einer luxuriösen Yacht. Das Treffen fand rund um die malerischen Gewässer von Capri statt, wo Orlando auch Zeit mit seiner Ex-Partnerin Katy Perry (40) auf demselben Boot verbrachte.

Der Ausflug scheint Teil eines arrangierten Co-Parenting-Urlaubs zu sein, denn auch Katy war zusammen mit ihrer gemeinsamen vierjährigen Tochter Daisy sowie den Frischvermählten Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) auf der Yacht unterwegs. Orlando und Katy sollen trotz kürzlicher Trennung ein harmonisches Verhältnis pflegen, wobei die Stimmung auch hin und wieder angespannt sein soll. Flynn stammt aus Orlandos Ehe mit dem Model Miranda Kerr (42) und verbrachte offenbar ebenfalls Zeit mit seiner berühmten Patchwork-Familie während des Treffens.

Noch vor Kurzem betonten Katy und Orlando öffentlich, wie wichtig ihnen das Wohl ihrer Kinder ist. Trotz der Trennung scheinen sie gemeinsame Momente weiterhin zu genießen – und immer wieder Platz für familiäre Ausflüge zu schaffen. Bereits zuvor hatte Orlando in einem Instagram-Post mit Fotos daran erinnert, wie wichtig ihm diese Beziehung ist. Die beiden bleiben offenbar Freunde, und er hatte Katy und Daisy zuletzt strahlend und in glücklicher Atmosphäre präsentiert. Auch das aktuelle Zusammentreffen zeigt, dass sie weiter an einem funktionierenden Co-Parenting arbeiten.

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Orlando Bloom, Oktober 2024

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025