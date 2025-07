Auf Me-Time will Mama Antonia Elena niemals verzichten

Antonia Elena spricht offen über ihren Alltag als alleinerziehende Mutter. Ihr einjähriger Sohn Noah steht dabei an erster Stelle. Doch bei all der Liebe und Hingabe, die sie ihrem Kind schenkt, setzt Antonia auch klare Prioritäten für sich selbst. "Me-Time ist für mich keine Kür – sie ist notwendig. Du kannst nicht aus einer leeren Tasse schenken", verrät die Münchnerin im Gespräch mit RTL und fügt hinzu: "Mal ist es ein Push beim Workout, mal ein Spaziergang im Englischen Garten, mal einfach zehn Minuten in Ruhe essen – was auch immer mir gerade guttut."

Durch diese Pausen kann sie nicht nur besser für sich selbst sorgen, sondern ist auch eine ausgeglichenere Mutter für ihren Sohn. "Ich habe gelernt, mir diese Zeit ohne schlechtes Gewissen zu nehmen. Weil ich danach mehr bei mir bin – und dadurch auch mehr für mein Kind da sein kann. Selbstfürsorge sollte kein Luxus sein. Sie ist Grundlage", erklärt die 29-Jährige. Mit diesem Ansatz möchte sie nicht nur ihr eigenes Leben gestalten, sondern auch Vorbild für andere Frauen sein, die ebenfalls den Spagat zwischen Familie, Karriere und persönlichen Zielen meistern.

Die Influencerin hatte sich bereits während ihrer Schwangerschaft von ihrem Ex-Verlobten Christian Wolf (30) getrennt und entschieden, ihren Sohn alleine großzuziehen – eine Entscheidung, die sie aus Überzeugung getroffen hat. "Alle wollen Authentizität", sagt die Münchnerin RTL, "bis du sie wirklich zeigst." Diese Direktheit und Leidenschaft prägen auch ihren Zugang zum Leben und zur Mutterschaft. In ihrer Freizeit sucht Antonia sportliche Herausforderungen und genießt es, sich selbst weiterzuentwickeln. Ihr Ziel ist es, Noah ein Zuhause voller Geborgenheit zu bieten, in dem beide frei und authentisch sie selbst sein dürfen.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah, Oktober 2024

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihr Sohn Noah

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Noah, Juni 2025