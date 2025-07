"Verdammte Verlierer": Hailey nimmt Justin Bieber in Schutz

Justin Bieber (31) hat am Freitagmorgen überraschend sein siebtes Studioalbum mit dem Titel "Swag" veröffentlicht, nur wenige Stunden nachdem er Projekt und Trackliste in den sozialen Medien angekündigt hatte. Aufsehenerregend waren nicht nur die plötzliche Veröffentlichung, sondern auch die Reaktionen seiner Ehefrau Hailey Bieber (28). Sie teilte Bilder von Werbetafeln zu Justins Album auf ihrem Instagram-Account und richtete dabei scharfe Worte gegen Kritiker des Paares: "Is it finally clocking to you f**king losers?" [z. dt.: Kapiert ihr es endlich, ihr verdammten Verlierer?], schrieb sie in einer Story. Dies war offenbar eine Anspielung auf Gerüchte über Eheprobleme der beiden, die in den letzten Monaten immer wieder die Runde gemacht hatten.

Das neue Album enthält Kollaborationen mit Künstlern wie Gunna, Sexyy Red (27) und Marvin Winans und wurde in Teilen schon im April in Island aufgenommen. Im Zusammenhang mit der Albumankündigung sorgten zudem Werbebilder für Aufsehen, die Justin und Hailey mit ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues zeigen. Die emotionalen Schwarz-Weiß-Aufnahmen der kleinen Familie präsentierte Justin auf diversen Plattformen.

Hailey und Justin sind seit 2018 verheiratet. Immer wieder teilen sie auf Social Media Einblicke in ihr Leben, doch in letzter Zeit überschatten Spekulationen über Justins psychische Gesundheit und deren Auswirkungen auf die Beziehung die Schlagzeilen. Die Unternehmerin steht ihrem Ehemann jedoch stets loyal zur Seite und wird von Insiderquellen als unterstützend und geduldig beschrieben. "Mein Ein und Alles" – so betitelte Justin noch kürzlich einen romantischen Schnappschuss mit Hailey. Seit ihrer Hochzeit zeigt sich das Paar immer wieder als eingeschworenes Team, das Widrigkeiten trotz aller Gerüchte um ihre Partnerschaft gemeinsam meistert.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Justin Bieber, Ehepaar

Instagram / lilbieber Anzeigetafel von Justin, Hailey und Jack Bieber

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber im Juli 2025

