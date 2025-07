Justin Bieber thematisiert seine Eheprobleme in neuen Songs

Justin Bieber (31) hat am heutigen Freitag überraschend sein neues Album "Swag" veröffentlicht. In den Songtexten der neuen Tracks gibt der Musiker einen seltenen Einblick in die Herausforderungen seiner Ehe mit Hailey Bieber (28), die er seit 2018 führt. Besonders in Liedern wie "Walking Away" und "Daisies" spricht Justin über Unsicherheiten und Spannungen, die sie gemeinsam meistern. "Baby, ich gehe nicht weg", singt er entschlossen und verdeutlicht, wie sehr ihm daran liegt, die Beziehung trotz aller Schwierigkeiten zu bewahren.

An anderen Stellen der neuen Songs gibt Justin allerdings auch Einblicke in die negativen Seiten ihrer Beziehung. Er schildert ausufernde Streitsituationen und zweifelt an der Wahrhaftigkeit der Liebe seiner Ehefrau. "Sag mir, warum du mir Steine in den Rücken wirfst. Du weißt, ich bin wehrlos", heißt es dort oder: "Mein Kopf dreht sich, und er weiß nicht, wann er aufhören soll. Du hast 'Für immer' gesagt, Babe, hast du es ernst gemeint oder nicht?" Dennoch zeigt sich Hailey unterstützend und teilt unter anderem ein Foto des Albumcovers in den sozialen Medien.

"Swag" ist Justins erstes Album seit vier Jahren. Seine letzten musikalischen Ambitionen standen unter keinem guten Stern: Die Tour für sein sechstes Studioalbum "Justice", das 2021 veröffentlicht wurde, musste zunächst wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Ein Jahr darauf mussten die Nachholtermine erneut verschoben werden, da das einstige Teenie-Idol am Ramsay-Hunt-Syndrom litt, was eine halbseitige Gesichtslähmung zur Folge hatte. Kurz darauf wurden alle weiteren Termine aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2020

Getty Images Justin Bieber beim Coachella 2022