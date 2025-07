Oksana Kolenitchenkos Tochter (8) singt und rührt zu Tränen

Arielle, die achtjährige Tochter von Oksana (37) und Daniel Kolenitchenko, tritt offenbar in die Fußstapfen ihrer talentierten Mutter. In einer aktuellen Folge der familieneigenen Realityshow "Oksana & Family" rührt sie ihre Mama zu Freudentränen. Die spendiert dem Sprössling nämlich seine allererste professionelle Gesangsstunde. Dabei wird Oksana richtig emotional. "Ich finde das so krass zu sehen", schwärmt sie und fügt hinzu: "Ich habe mir das halt auch immer gewünscht."

Der 37-Jährigen sei eine Sache klar: Sie möchte ihr Kind in allem unterstützen. Arielle solle sich nie gezwungen fühlen, etwas zu machen, nur weil ihre Mutter es möchte. Dennoch sollen ihr alle Türen offen stehen. Oksana selbst singt bereits seit ihrer Kindheit. Von ihren Eltern wurde das Talent aber nie gefördert. Den Durchbruch schaffte die Blondine ganz alleine: 2013 sang sie sich in die Top 20 von Deutschland sucht den Superstar. Heute ist sie ein erfolgreicher Reality-TV-Star.

Früher begleitete Goodbye Deutschland Oksana und ihre Familie bei ihrem turbulenten Leben in den USA. Heute ist es die eigene Dokusoap, die die Zuschauer hautnah an ihrem Leben teilhaben lässt. Einst erfüllten sich die TV-Bekanntheit und ihr Mann mit ihrem eigenen Nachtclub in Hollywood einen großen Traum. 2021 zogen sie nach dem Verkauf des Clubs mit ihren Kindern Arielle und Milan nach Las Vegas. Dort versucht Oksana sich nicht nur weiterhin an ihrer eigenen Musik, sondern startete auch ihr eigenes Beauty-Business.

Anzeige Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / oksanas.welt Oksana Kolenitchenko mit Ehemann Daniel und ihren Kids Milan und Arielle

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die neue RTLZWEI-Doku-Soap "Oksana & Family – Alles auf Anfang"