Patrice Aminati meldet sich aus dem Krankenhaus bei Fans

Patrice Aminati wendet sich direkt aus dem Krankenhaus an ihre treuen Fans und Follower. Die Frau von Moderator Daniel Aminati (51) kämpft mit aller Kraft gegen den Krebs im Endstadium und teilt dabei ihren schwierigen Weg offen auf Instagram. Nach einigen Tagen Funkstille beantwortet sie nun die besorgten Nachrichten ihrer Community. "Die letzten Tage waren schwer", gibt sie zu und berichtet von Pausen, Gesprächen mit Familie und Freundinnen sowie Momenten des Rückzugs. Besonders Trost spendet ihr dabei ihre zweijährige Tochter Charly Malika. Nach einer kurzfristig notwendigen Leberpunktion nutzte Patrice die Gelegenheit, mit Charly und ihren Freundinnen einen Ausflug an den See zu machen – trotz allem mit einem Lächeln auf den Lippen.

Zur aktuellen Situation schreibt sie von einem ruhigen Alltag, der ihr Halt gibt. Besonders ihr Kind sei ein Lichtblick in dieser schwierigen Zeit. Das dazu veröffentlichte Foto zeigt Charly, wie sie auf der Terrasse mit ihrer Mama ein Buch liest, ein kleiner Moment der Normalität in turbulenten Zeiten. Patrice' Optimismus ist beeindruckend, auch wenn der Weg alles andere als leicht ist. Ihr Lebensmut und ihre liebevolle Art, auch in dieser schweren Phase für ihr Umfeld da zu sein, haben ihren Followern viel Respekt und Bewunderung abgerungen. "Ich halte mich an den kleinen Dingen fest", beschreibt sie ihre Strategie, die sie mit anderen teilt, die in schwierigen Situationen Kraft suchen. "Es geht weiter, immer weiter... und dafür bin ich dankbar."

Patrice Aminati ist eine Kämpferin und vielen Menschen ein großes Vorbild an Stärke und Positivität. Privat ist sie seit 2018 mit Daniel Aminati verheiratet, und gemeinsam bauten sie sich im Laufe der Jahre ein Familienleben auf, das sie nun vor neue Herausforderungen stellt. Als Daniel 2023 während einer TV-Show von seiner Frau sprach, beschrieb er sie als "eine unglaubliche Frau, die immer strahlt und es schafft, uns alle zusammenzuhalten." Diese Liebe und Unterstützung scheinen für Patrice eine wichtige Grundlage zu sein, um jeden neuen Tag mit neuem Mut anzugehen. Im Interview mit Bild betonte sie im Juni, dass der Tod für sie momentan weit entfernt sei, da sie die meiste Zeit durch Medikamente kaum Schmerzen habe und mittlerweile sogar einen recht normalen Alltag führen könne.

