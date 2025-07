Mama und Job: So bekommt Danni Büchner alles unter einen Hut

Als Reality-TV-Star und fünffache Mutter steht Daniela Büchner (47) vor der Herausforderung, Familie, Beruf und öffentliche Präsenz unter einen Hut zu bringen. Gegenüber Promiflash verriet die Mallorca-Auswanderin, dass sie manchmal selbst überrascht sei, wie sie ihren Alltag bewältige. "Ich funktioniere einfach", so die Unternehmerin, die auch offen zugibt, dass Zeit für sich selbst oft zu kurz komme. Dennoch gönne sie sich ab und zu eine Pause, um die Füße hochzulegen und einfach durchzuatmen.

Doch vor allem ihre Kinder seien ihre größte Energiequelle, wie Danni im Interview erklärte. "Wenn ich denke, ich kann nicht mehr, gucke ich sie an und weiß: Für euch stehe ich jeden Tag wieder auf", erzählt die Witwe von Jens Büchner. Musik helfe ihr außerdem, die Stimmung im Alltag zu heben – einfach mal die Lautsprecher aufdrehen und abschalten. Trotz des vollen Terminkalenders finde sie so immer wieder neue Kraft, um ihre Aufgaben zu meistern.

Die intensive Beziehung zu ihren Kindern ist für Daniela Büchner ein wichtiger Anker – auch wenn sie nicht immer problemlos verläuft. Insbesondere mit ihren älteren Kindern kann es hin und wieder zu Auseinandersetzungen kommen, was die Unternehmerin gelegentlich emotional sehr mitnimmt. Dennoch zeigt sie sich kämpferisch und setzt alles daran, ein starker Rückhalt für ihre Familie zu sein. Auch in schwierigen Momenten gelingt es Danni, sich wieder aufzuraffen und sich an den positiven Seiten ihres Lebens zu erfreuen.

Die zweite Staffel "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" ist immer donnerstags ab dem 10. Juli um 21:15 Uhr auf RTLZWEI und vorab immer schon bei RTL+ zu sehen!

Getty Images Daniela Büchner, November 2024

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Oktober 2024

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern