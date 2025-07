Pony: Bianca Censori überrascht im Netz mit neuer Frisur

Bianca Censori (30), bekannt als Designerin bei Yeezy und Ehefrau von Kanye West (48), verblüffte Fans mit einer radikalen Veränderung ihres Looks. Am Mittwoch präsentierte sie auf Instagram ihre neuen langen, brünetten Haare, die von auffälligen Ponyfransen ergänzt werden. Das Gesamtbild wurde mit einem kräftigen Smokey-Eye-Make-up abgerundet. Ihre Fans kennen sie bisher vor allem mit glattem Bob-Haarschnitt oder, wie bei einem kürzlich veröffentlichten Fotoshooting, mit platinblonder Mähne.

Die neue Frisur dürfte einmal mehr die Aufmerksamkeit auf Biancas Wandelbarkeit lenken, die in der Vergangenheit nicht nur mit ihren Haaren, sondern vor allem mit ihren auffälligen Outfits provozierte. So auch bei den diesjährigen Grammy Awards, als die Unternehmerin zusammen mit Kanye über den roten Teppich lief. Während die schwarze Designerkleidung ihres Mannes eher traditionell ausfiel, stahl Bianca die Show in einem transparenten Minikleid, das fast nichts der Fantasie überließ. Kanye postete anschließend auf Instagram ein Foto mit liebevollen Worten an seine Frau: "Meine beste Freundin, meine Ehefrau."

Das Paar, das für extravagante Auftritte bekannt ist, sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff. Bianca bezauberte das erste Mal mit ihren freizügigen Looks, kurz nachdem sie Ende 2022 Kanye geheiratet hatte. E! News zufolge spielen auch finanzielle Anreize eine Rolle bei den mutigen Outfits der Designerin. Ob mit provokanter Kleidung oder einem neuen Haarschnitt – Bianca bleibt ihrem Image als modebewusste und experimentierfreudige Stilikone treu. Die Beziehung zu dem Musik-Mogul sorgt allerdings immer wieder für Schlagzeilen, wird kritisiert und infrage gestellt.

Instagram / biancacensori Bianca Censori, Juli 2025

ZUMAPRESS.com / MEGA Bianca Censori, Designerin

Twitter / kanyewest Kanye West und Bianca Censori im April 2025

