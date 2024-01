Dschungelstars in Australien gelandet: So war die Reise!

Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Nachdem die letzten Vorbereitungen abgeschlossen waren, konnten die Stars und Sternchen des diesjährigen Dschungelcamps endlich abheben. Nächste Woche geht es schließlich los! Mittlerweile sind Heinz Hoenig (72), Cora Schumacher (47), Twenty4tim (23) und Kim Virginia Hartung (28) in Down Under gelandet und geben ein erstes Status-Update: So haben sie den Langstreckenflug in den Dschungel erlebt!

Heinz zeigt sich nach der anstrengenden Reise genügsam. "Der Flug war einwandfrei", erklärt er Bild. Nun wünsche er sich Zweisamkeit mit seiner Dschungelbegleitung und Ehefrau Annika. Cora wird nach der Landung sogar mit den Worten ihres Sohnes begrüßt. "Sie wird das Dschungelcamp schon irgendwie meistern und lebend zurückkommen. Ich wünsche ihr wirklich viel Glück", ließ David ihr ausrichten. Da stiegen der Blondine wohl die Tränen in die Augen – sie habe seit 2022 keinen Kontakt mehr zu dem 22-Jährigen.

Tim ging den Flug feuchtfröhlich an. "Ich war auf dem ersten Flug ein bisschen angetrunken. Ich hatte zwei oder vier Gläser Wein, das ballert ja in diesen Höhen anders", berichtet der TikToker. Auch Kim ließ die Korken knallen: Sie präsentierte sich im Netz ein letztes Mal im Diva-Look mit Champagnerflasche, bevor sie bald in das klassische Dschungel-Outfit schlüpfen muss.

RTL Heinz Hoenig, Dschungelcamp 2024

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit Jörg Kunze

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung auf dem Weg in das Dschungelcamp am Frankfurter Flughafen

