Guter Dschungelcamp-Kandidat? Aleks Petrovic isst rohe Leber

Aleks Petrovic (34) scheint sich mit seinem neuesten Social-Media-Beitrag auf einen der begehrten Plätze für Ich bin ein Star – Holt mich hier raus zu bewerben. In seiner Instagram-Story geht der Realitystar auf die Fragen seiner Fans ein – und antwortet auf die Nachricht eines Followers, ob er sich den Einzug ins Dschungelcamp vorstellen kann, mit einem Video, in dem er eine rohe Leber verspeist. "Ich habe hier 175 Gramm rohe Rinderleber und ich werde das jetzt zum ersten Mal pur essen. Das habe ich noch nie vorher gemacht", erklärt der einstige Love Island-Kandidat, bevor er abbeißt.

Die Chancen, dass er sich bei einer tatsächlichen Teilnahme in einer Essensprüfung beweisen kann, scheinen allerdings gering: Die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit zeigt sich nämlich nicht besonders angetan von der Rinderleber. "Das ist sehr intensiv und zäh. Der Rest wird gebraten. Das ist zu krass", betont er. Allem Anschein nach sieht sich Aleks aber trotzdem eines Tages im australischen Busch. "Ich würde sagen, nach dem Verzehr dieser rohen Leber bin ich offiziell im [Dschungelcamp-]Lostopf", schreibt er zu seinem Clip.

Ob der 34-Jährige tatsächlich im Dschungelcamp landet, bleibt abzuwarten. Derzeit ist Aleks aber noch in der aktuellen Staffel von The 50 zu sehen, wo er neben anderen Stars und Sternchen der Branche um 50.000 Euro für einen seiner Follower kämpft. Unter seinen Mitstreitern befindet sich auch seine Ex-Freundin Christina Dimitriou (33), was für den ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer wohl eine kleine Herausforderung darstellte. "Es ist natürlich nie angenehm, mit der Ex-Partnerin in einer TV-Show zu sein, deshalb habe ich es bisher auch immer strikt boykottiert", offenbarte er im Netz.

RTL+ Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

Amazon MGM Studios Aleks Petrovic, "The 50"-Kandidat

