Stefan Raabs Pokernacht: Diese Dschungelcamper sind dabei

Stefan Raab (58) lädt zur nächsten Ausgabe von "Raabs Pokernacht mit GGPoker.de" ein – und bekannte Gesichter sind mit dabei. Am 3. April um 22:35 Uhr findet der große Poker-Showdown statt, bei dem prominente Spieler um stolze 100.000 Euro kämpfen. Mit am Tisch sitzen Dschungelkönigin Lilly Becker (48), der Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (42) und Schauspieler Axel Stein (43), wie die Schweizer Illustrierte berichtet. Unterstützung bekommt das Trio von Entertainer Elton (53), einem festen Bestandteil der Show. Ein besonderer Platz geht an einen Wildcard-Gewinner oder eine Wildcard-Gewinnerin, der oder die sich über ein Online-Qualifikationsturnier auf GGPoker.de für die Runde qualifizieren konnte.

Gespielt wird die beliebte Poker-Variante "Texas Hold'em", bei der es vor allem auf Taktik und die richtigen Nerven ankommt. Der Abend wird von Sportjournalistin Jana Wosnitza (31) moderiert, während Poker-Experte Michael Körner die Zuschauer durch das Spiel führt und mit Erklärungen zu kniffligen Zügen begeistert. Außerdem verspricht die Besetzung viel Unterhaltungswert: Lilly Becker bringt Charme und Wettkampflust mit, Jan Köppen sorgt durch seine Schlagfertigkeit für humorvolle Momente, und Axel Stein ist spätestens seit seiner Zeit bei "Hausmeister Krause" für seine lockere Art bekannt. Stefan Raab selbst, der diese Sendung seit Jahren prägt, dürfte wie gewohnt für die richtige Mischung aus Spannung und Spaß sorgen.

Für Stefan Raab ist die Pokernacht ein weiteres Highlight nach seinem überraschenden TV-Comeback im Herbst 2024. Der Entertainer hatte sich 2015 vom Bildschirm verabschiedet, meldete sich jedoch letztes Jahr mit neuen Formaten zurück. Besonders sein Box-Event gegen Regina Halmich (48), die er bereits 2001 und 2007 herausforderte, sorgte für Aufsehen. Auch wenn er erneut den Kürzeren zog, bleibt Stefan für seine Fans eine echte Kultfigur. Sein Privatleben hält der Moderator hingegen weitgehend unter Verschluss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Köppen, "Let's Dance"-Moderator 2022

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

Anzeige Anzeige