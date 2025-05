Gerichtsvollzieher trieb bei Cosimo Citiolo Schulden ein

Cosimo Citiolo (43) steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der Realitystar wurde vom Landgericht Köln zur Zahlung von 20.825 Euro zuzüglich Zinsen verurteilt – und dies bereits im Januar 2025. Grund für diese Forderung war laut Bild eine offene Vermittlungsprovision an seinen ehemaligen Manager Engin Cömert, der an der Organisation und Vermittlung von Cosimos Teilnahme am Dschungelcamp im Jahr 2023 beteiligt gewesen sein soll. Weil Cosimo die Summe zunächst nicht zahlte, erfolgte im März dieses Jahres ein Zwangsvollstreckungsauftrag, und ein Gerichtsvollzieher trieb das Geld schließlich ein.

Im Streit stellte sich heraus, dass Engin eine Provision von 25 Prozent der Gage geltend machte, die Cosimo für seinen Auftritt im Dschungelcamp erhalten hatte – angeblich zwischen 50.000 und 70.000 Euro. Der selbsternannte Checker vom Neckar stritt jedoch ab, einen entsprechenden Auftrag erteilt zu haben. Dennoch urteilte das Gericht zugunsten des Ex-Managers. Grundlage waren vorgelegte E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, die laut dem Richter auf einen sogenannten konkludent geschlossenen Vertrag hinweisen – einen Vertrag, der allein durch das Verhalten beider Parteien gültig wird. Engin brachte sein Bedauern über den Verlauf zum Ausdruck, aber sein Anwalt betonte, dass erst Ordnungsgelder und die Zwangsvollstreckung zur Zahlung geführt hätten.

Cosimo ist seit vielen Jahren aus der Reality-TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Zum ersten Mal war er 2005 bei DSDS zu sehen. Im Anschluss nahm der Ehemann von Nathalie Gaus (34) an Shows wie Das Sommerhaus der Stars, Kampf der Realitystars, The 50 oder Promis unter Palmen teil – letztere konnte er im Finale im April sogar für sich entscheiden. Doch trotz der vielen Teilnahmen und TV-Auftritte scheinen Cosimo seine finanziellen Schwierigkeiten nachzuhängen.

Instagram / cosimoofficial Nathalie Gaus mit ihrem Freund Cosimo Citiolo, Oktober 2023

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Februar 2025

