Ohne Jens: So hart war das Dschungelcamp für Danni Büchner

Zwei Jahre nach dem Tod von Jens Büchner (✝49) zog seine Frau Daniela (47) ins Dschungelcamp ein. Für die Reality-Bekanntheit war das die erste Show, die sie ganz ohne die Unterstützung ihres Mannes bewältigen musste. Für Danni eine der härtesten Erfahrungen, wie sie jetzt in ihrer Playboy-Coverstory erzählt. "Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, aufgeben und diesen Job nie wieder machen zu wollen", erinnert sie sich. Zu dem Zeitpunkt habe sie sogar an sich selbst gezweifelt: "Ich hatte das Gefühl, die nervigste Person im TV zu sein und dass mich Deutschland hasst. Ich saß mit meiner Trauer in Australien und habe mich so unverstanden gefühlt."

Für Danni sei der Zeitpunkt für eine TV-Show falsch und einfach zu früh gewesen. Dennoch scheint sie ihre Entscheidung, in den Dschungel zu gehen, nicht zu bereuen: "Aber auch wenn ich im Nachhinein oft dachte, dass ich es vielleicht nicht hätte machen sollen, bin ich froh darum. Danach fing ich an, an mir zu arbeiten." Vergangenes Jahr bot sich der fünffachen Mutter dann eine zweite Chance, den australischen Busch zu bewältigen – im Legenden-Dschungel. "Ihr habt zwei komplett verschiedene Frauen in den Camps gesehen. [...] Ja, ich kann meine Meinung sagen und bin auch oft zickig, aber ich bin auch lustig und sehe nicht alles negativ. Das lag damals daran, dass ich das Leben wirklich ungerecht fand", resümiert Danni ihr Verhalten im Dschungel.

Dannis Mann und Vater ihrer Zwillinge starb 2018 an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. Danach brach eine harte Zeit für die 47-Jährige an – bis heute nutzt sie Jahrestage und besondere Momente, um an ihren Ehemann zu erinnern. Auch im Allstars-Dschungelcamp kam Jens zur Sprache. Im Gespräch mit Kader Loth (52) erzählte Danni, dass der Schlagersänger große Angst vor dem Sterben hatte. "Er hatte panische Angst, aber er hatte auch panische Schmerzen. Dementsprechend hat er Medikamente bekommen gegen die Schmerzen und dass sein Körper langsam abbaut", meinte die TV-Auswanderin. Als Jens dann verstarb, saß Danni an seiner Seite. Sie habe dann mehr als zwei Jahre gebraucht, um diesen schweren Moment zu verarbeiten.

RTL / Stefan Gregorowius Danni Büchner, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Action Press / Friedrich, Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

