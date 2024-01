Mordanklage gegen Rapper YFN Lucci wurde fallen gelassen

YFN Lucci (32) kann ein wenig aufatmen. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rayshawn Bennett heißt, wurde wegen Mordes angeklagt. Er soll im Dezember 2020 an einer Schießerei beteiligt gewesen sein, bei der ein Mann ums Leben gekommen war. Seitdem befand sich der "Everyday We Lit"-Interpret in Untersuchungshaft und wartete auf den Prozess. Jetzt wurde ein Urteil gefällt – die Mordanklage gegen YFN Lucci wurde fallen gelassen!

Am Dienstagmorgen ließ die Staatsanwaltschaft zwölf der 13 Anklagepunkte inklusive der Mordanklage fallen, wie TMZ berichtet. YFN Lucci habe den Abzug der Tatwaffe nicht betätigt, allerdings war er der Fahrer eines der Fahrzeuge, das in die Schießerei verwickelt gewesen war. Daher wurde der Musiker zu einer zehnjährigen Haftstrafe plus zehn Jahren Bewährung verurteilt.

Seit Frühjahr 2021 sitzt YFN Lucci bereits hinter Gittern, das wird ihm von seiner Haftstrafe abgezogen. YFN Luccis Anwalt glaubt aber, dass er schon ganz bald wieder entlassen werden könnte – er kann nämlich nach 40 Monaten Antrag auf Freilassung auf Bewährung stellen. Das wäre bereits in vier Monaten. "Die Staatsanwaltschaft hat auch zugestimmt, dass er vorzeitig auf Bewährung entlassen werden sollte, damit er sich wieder seinen Kindern, seiner Familie und seiner Karriere widmen kann", meint der Anwalt gegenüber dem Blatt.

Anzeige

Getty Images YFN Lucci im Juni 2018

Anzeige

Getty Images YFN Lucci, 2018

Anzeige

Getty Images YFN Lucci, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de