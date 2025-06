Jimi Blue Ochsenknecht bedankt sich bei Yeliz für Geldhilfe

Jimi Blue Ochsenknecht (33) weiß die Hilfe seiner Ex-Partnerin zu schätzen. Der "Wilde Kerle"-Star wurde am vergangenen Mittwoch am Hamburger Flughafen festgenommen. Grund dafür war ein internationaler Haftbefehl aufgrund einer offenen Hotelrechnung von 13.827,35 Euro. Diese Rechnung wurde aber mittlerweile beglichen: von Jimis Ex Yeliz Koc (31). Dafür bedankt sich der Realitystar nun öffentlich. "Es geht Jimi gut und er bedankt sich bei Yeliz für die selbstlose Hilfe in einer Notsituation", heißt es in einem Statement in seiner Instagram-Story.

Weiteren Dank widmet er seiner Familie und den Hamburger Behörden. Zudem wird in seinem Statement darauf aufmerksam gemacht, dass ihm mittlerweile angeblich auch "andere Delikte als bisher" vorgeworfen werden. Dabei werde jedoch nicht die Wahrheit gesprochen. "Es wird hier falsch zitiert. Jimi werden diese Delikte überhaupt nicht vorgeworfen", heißt es und weiter: "Jimi stellt sich seiner Verantwortung und bittet um faire, wahrheitsgemäße Berichterstattung." Welche angeblich falschen Vorwürfe gemeint sind, ist jedoch unklar.

Dass die Summe beglichen ist, bestätigte der Hotelier selbst. "Für mich ist es auf jeden Fall vom Tisch. Der Geldeingang, den konnten wir heute Vormittag verzeichnen. Also, das Geld ist jetzt da. Damit ist die Sache für mich erledigt", bestätigte Wilhelm Steindl gegenüber Oe24. Nichtsdestotrotz heißt es, dass Jimi wohl vorerst hinter Gittern bleiben wird. Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens berichtete gegenüber der DPA: "Dass der Verfolgte die Haftanstalt am Wochenende verlassen wird, halten wir im Prinzip für ausgeschlossen."

Collage: Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Jimi Blue Ochsenknecht, 2018

