Fans vermuten: Taylor Swift kehrt zu Country-Wurzeln zurück

Taylor Swift (35) sorgte am Dienstagabend für Aufsehen, als sie bei einem überraschenden Auftritt im Brooklyn Bowl in Nashville eine Akustik-Version ihres Hits "Shake It Off" performte. Die Sängerin, die zuletzt mit ihrem Album und ihrer Eras Tour große Erfolge feierte, wird von ihren Fans jetzt für die Rückkehr zu ihren Country-Wurzeln gefeiert. Begleitet wurde sie auf der Bühne von Country-Sänger Kane Brown (31), was die Spekulationen erneut entfachte, das nächste Album der Sängerin – ihr zwölftes – könnte ein Country-Album sein. Ihre ehemalige Schulfreundin Abigail Anderson war ebenfalls im Publikum anwesend, was die Theorien über eine Rückkehr zu ihren Anfängen zusätzlich anheizt. "Taylors Country-Dialekt ist wieder da! Sie geht zurück zu ihren Wurzeln", schrieb ein Fan auf der Plattform X.

Taylor selbst äußerte sich während ihrer Performance nicht direkt zu den Gerüchten, kündigte aber an, den Song spontan erst "drei Minuten zuvor" ausgewählt zu haben. Zuletzt hatte die Sängerin bestätigt, dass sie alle Alben ihrer früheren Labelzeit, die sie bisher nicht besessen hatte, zurückkaufen konnte – finanziert durch die Einnahmen ihrer erfolgreichen Tour. Fans spekulieren daher neben einem Country-Album auch, dass eine Neuaufnahme ihres selbstbetitelten Debütalbums kurz bevorsteht, das Hits wie "Tim McGraw" und "Teardrops on My Guitar" enthält. Die intime Bühne des Brooklyn Bowl mit nur 1.200 Plätzen markierte einen Kontrast zu den gigantischen Arenen ihrer vergangenen Auftritte, wie dem Melbourne Cricket Ground in Australien mit 96.000 Besuchern.

Der Abend in Nashville war für Taylor ein emotionaler Rückblick auf ihre Anfänge, als sie ihre Karriere als Country-Künstlerin begann. Ihre momentane Beziehung zu Travis Kelce (35) bekam zuletzt ebenfalls mediale Aufmerksamkeit. Laut Berichten war er einer der Gastgeber des Abends, was Fans ebenfalls als Zeichen dafür werten, dass Taylor ihre Wurzeln wiederentdeckt. Ein Meilenstein in ihrem Leben war sicherlich auch die Rückgewinnung ihrer musikalischen Master, nach Jahren des Kampfes gegen Geschäftspraktiken der Musikindustrie. Ihr emotionaler Brief über den Erwerb ihrer Werke und die Bedeutung ihrer Musik zeigte einmal mehr ihre Leidenschaft für ihre eigenen Songs und die Erinnerungen, die damit verbunden sind. Taylor nannte es eine "Rückeroberung meiner Erinnerungen und Jahrzehnte meiner Träume".

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in London im August 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce