Das erwartet die Zuschauer in neuer "Die Wollnys"-Staffel

Die Wollnys sind zurück – und das inmitten von Hochzeitsvorbereitungen und Baustress! In der neuen Staffel Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie dreht sich alles um den großen Tag von Loredana Wollny (21) und ihrem Verlobten Servet. Geheiratet wird in der Türkei, doch sowohl die Wahl der Location als auch die Organisation der Feier stellen das junge Paar vor Herausforderungen. Laut der Pressemitteilung prallen deutsche und türkische Traditionen aufeinander, was bei Loredana und Servet immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten führt. Währenddessen sorgt Mutter Silvia (60) in Ratheim für Ordnung, denn ein undichtes Rohr hat ihr Badezimmer in eine Großbaustelle verwandelt. Die neuen Folgen werden ab dem 23. Juli auf RTLZWEI ausgestrahlt.

Ein Höhepunkt der Staffel ist sicherlich die Unterstützung, die Loredana von ihrer Familie erhält. Besonders Schwester Sarafina (30) und deren Mann Peter (32) geben alles, um die Junggesellenabschiede der Frischverlobten unvergesslich zu machen. Doch auch Silvia lässt es sich nicht nehmen, tatkräftig einzugreifen, als Loredana eine Überraschung für Servet plant. Neben den Vorbereitungen wirbelt ein frecher Weihnachtswichtel das Wollny-Haus ordentlich durcheinander und das plötzliche Auftauchen eines Rattenproblems bringt zusätzlichen Stress. Die Großfamilie zeigt dabei gewohnt humorvoll, wie sie mit solchen Situationen umgeht.

Loredanas Hochzeit wirkt wie der Traum jeder Braut – liebevoll geplant, in ergreifender Atmosphäre und voller Emotionen. Bilder von einem ausgelassenen Hochzeitsfest, bei dem die Wollnys in harmonischer Runde zusammensaßen, sorgten bereits für Begeisterung. Die enge Bindung der Großfamilie wird auch in den neuen Episoden der Sendung betont. Silvia, die stets das Herzstück der Familie bleibt, jongliert dabei nicht nur ihren Alltag, sondern auch die vielen Wünsche und Sorgen ihrer Kinder und Enkelkinder, was die Zuschauer auf eine emotionale Reise mitnimmt.

RTLZWEI Die Wollnys

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet Özbek, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Partner Servet, November 2024