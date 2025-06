Auch Leo DiCaprio & Vittoria besuchen Jeff Bezos' Hochzeit

Leonardo DiCaprio (50) und seine Freundin Vittoria Ceretti (27) haben sich anlässlich der Feierlichkeiten zur Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig gezeigt. Am Donnerstagabend nahm das Paar an einem eleganten Pre-Wedding-Dinner in der malerischen Lagunenstadt teil. Während das Model in einem glamourösen, rückenfreien Kleid mit raffinierten Details erstrahlte, hielt sich der Oscar-Preisträger gewohnt zurückhaltend im Hintergrund und trug einen lässigen Look mit Marineblazer und Baseballkappe. Das prominente Paar war Teil einer Gästeliste von A-List-Stars, darunter auch Kim Kardashian (44) und Kylie Jenner (27), die sich ebenfalls auf den hochkarätigen Feierlichkeiten einfanden.

Der Abend verlief jedoch nicht wie geplant: Ein plötzlich einsetzendes schweres Unwetter zwang die Gäste, darunter auch Leonardo und Vittoria, frühzeitig Schutz zu suchen. Starker Regen und heftige Windböen verwandelten die glamouröse Soiree in ein chaotisches Spektakel, während Sicherheitsteams improvisierten, um die anwesenden Stars trocken zu halten. Trotz der Witterungsbedingungen zeigten sich die Gäste in Hochstimmung und ließen sich von den turbulenten Umständen nicht aus der Ruhe bringen. Der festliche Rahmen setzte gleichzeitig auch den Start für drei luxuriöse Hochzeitsfeiertage in Italien, zu denen etwa 200 geladene Gäste erwartet werden.

Jeff und Laurens Gäste reisen aus aller Welt nach Venedig – um ein passendes Geschenk müssen sie sich jedoch nicht sorgen. In den Einladungen zu ihrer Hochzeit hat das Paar darauf hingewiesen, dass es auf Geschenke verzichten möchte. Stattdessen bittet es seine Gäste, Spenden an Organisationen zu leisten, die sich dem Schutz Venedigs widmen. Zuvor hatten vor Ort Proteste stattgefunden: Umweltaktivisten und Anwohner der berühmten Stadt demonstrierten unter dem Motto "Kein Platz für Bezos" gegen die extravagante, mehrtägige Veranstaltung.

Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, Jeff Bezos

Vittoria Ceretti auf dem Weg zum Pre-Wedding-Dinner von Jeff Bezos und Lauren Sánchez

Leonardo DiCaprio in Venedig im Juni 2025