Diddys Anwalt behauptet, Cassie sei Gewinnerin des Prozesses

Sean "Diddy" Combs' (55) Anwalt Marc Agnifilo hat vor Gericht eine überraschende Verteidigungsstrategie verfolgt und Cassie Ventura (38), die gegen den Musikproduzenten aussagte, als "Gewinnerin" des laufenden Prozesses bezeichnet – anders als die Staatsanwaltschaft, die aufzeigte, dass die Musikerin das Opfer gewesen sei. "Wenn man jemanden als Gewinnerin in dieser ganzen Sache bezeichnen müsste, dann wäre es Cassie", behauptet er laut People in seinem Schlussplädoyer am Freitag, dem 27. Juni. Der Verteidiger spielte dabei auf die Millionenbeträge an, die Cassie erhalten habe: 20 Millionen Dollar aus einem Vergleich mit Diddy und weitere zehn Millionen Dollar von einem Hotelbesitzer, bei dem ein Übergriff durch Diddy stattgefunden haben soll. Dabei versuchte er, Cassie als eine selbstbewusste Frau darzustellen, die laut ihm "niemandes Narr ist".

Während ihrer Aussage schilderte Cassie jedoch eine ganz andere Realität. Sie berichtete von einer elfjährigen, turbulenten Beziehung mit Diddy, in der sie Gewalt und Misshandlung erlitten habe. Besonders schockierend war ihre Schilderung einer Drohung durch Diddy gegenüber dem Rapper Scott Mescudi, besser bekannt als Kid Cudi (41). Cassie enthüllte, dass Diddy angedroht habe, Mescudis Auto in die Luft zu sprengen – was tatsächlich Wochen später geschah. Zudem beschrieb sie, dass sie und Mescudi wegen dieser Drohungen voneinander Abstand genommen hätten, aus Angst um ihre Sicherheit.

Diddy, der sich derzeit mit schwerwiegenden Anklagen wie Sexhandel, Erpressung und Förderung von Prostitution konfrontiert sieht, beteuert stets seine Unschuld. Der Prozess hat jedoch nicht nur dunkle Einblicke in sein Leben geworfen, sondern auch Cassie in den Fokus gestellt. Sie, vor allem für ihre Musik und ihre Beziehung zu Diddy bekannt, hat durch den Prozess schwierige und verletzliche Momente ihrer Vergangenheit offengelegt. Wie der Prozess um den einst gefeierten Musiker ausgeht, wird sich wohl in den kommenden Tagen klären.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: P. Diddy und Cassie Ventura

Getty Images Cassie, Sängerin

