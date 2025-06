Wie gehts für Moritz und Daniela nach dem GNTM-Sieg weiter?

Daniela Djokic und Moritz Rüdiger sind die strahlenden Gewinner der Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel 2025. Die beiden Nachwuchsmodels setzten sich gegen unglaubliche 15.000 Bewerber durch und genießen nun ihren Erfolg. In einem Gespräch mit Bild verrieten sie, wie sich ihr Leben nach dem Triumph verändert hat: Während Daniela bereits ihren ersten großen Auftrag für den Stardesigner Wolfgang Joop (80) in der Schweiz absolviert hat, gönnte sich Moritz eine Auszeit mit Freunden am Pool. Beide blicken voller Vorfreude auf die Berliner Fashion Week, wo sie unter anderem für Designer Kilian Kerner laufen werden.

Auch abseits der Laufstege haben die zwei Sieger klare Pläne. Daniela, die derzeit Lehramt für Englisch und Deutsch studiert, möchte ihr Studium trotz ihrer Modelaktivitäten nicht aufgeben. "Für mich war immer klar: Studieren ist auch ein Wunsch von mir. Und das lässt sich heutzutage ganz gut mit dem Modeln vereinen", sagt die frischgebackene Gewinnerin zuversichtlich. Hier zeigt sich, dass die junge Frau nicht nur auf dem Laufsteg glänzen will, sondern auch mit einem Plan B in der Tasche ihre Träume verfolgt. Moritz hingegen genießt die ersten Schritte in der glamourösen Modelwelt und setzt alles daran, seinen eigenen Weg abseits der TV-Bühne zu finden.

Das Modeln liegt bei Moritz offenbar in der Familie. Seine Mutter Lena Rüdiger war selbst einst als Model aktiv und schaffte es auf internationale Laufstege in Modemetropolen wie Mailand und Athen. Dort arbeitete sie sowohl für große Kampagnen als auch auf dem Laufsteg. Dieses Talent scheint ihr Sohn geerbt zu haben, dem beim Sieg von GNTM eine ebenso steile Karriere in Aussicht gestellt wird. Im Interview betonte Moritz, dass er von einem gemeinsamen Shooting mit seiner Mutter nicht abgeneigt wäre: "Ich kann mir vorstellen, mit ihr zu modeln. Das wäre bestimmt lustig."

ProSieben/Daniel Graf Moritz, Heidi Klum und Daniela, "Germany's Next Topmodel"-Finale 2025

ProSieben / Michael Boer GNTM-Gewinnerin Daniela, 2025

Instagram / lena_ruediger Lena Rüdiger und ihr Sohn Moritz in Los Angeles

