Ehrlich: Ariana Grande offenbart frühere Schönheitseingriffe

Ariana Grande (32) hat in einem emotionalen Rückblick über ihre Erfahrungen mit Schönheitskorrekturen gesprochen. Die Sängerin und Schauspielerin gab in einem Beauty-Tutorial für Vogue im Jahr 2023 zu, in der Vergangenheit häufig Botox und vor allem Lippenfüller verwendet zu haben. Diese Behandlungen stellte sie jedoch bereits 2018 ein, da sie sich während dieser Zeit "verstecken" wollte und mit einem geringen Selbstwertgefühl zu kämpfen hatte. Trotz dieser Entscheidung betonte die Wicked-Darstellerin, dass jeder das tun sollte, was einen schön fühlen lässt.

In einem weiteren Interview für Vanity Fair, bei dem Ariana einem Lügendetektortest unterzogen wurde, widerlegte sie humorvoll Gerüchte um weitere Eingriffe wie eine Brustvergrößerung, Nasenkorrekturen oder einen Brazilian Butt Lift. Dabei erwähnte sie erneut ihren früheren Gebrauch von Botox und Lippenfillern, hob jedoch hervor, dass jede kosmetische Maßnahme unterstützenswert sei, wenn sie dem persönlichen Wohlbefinden diene. Mögliche zukünftige Eingriffe wie ein Facelift schloss die einstige Nickelodeon-Darstellerin ebenfalls nicht gänzlich aus.

Zusätzlich sprach Ariana Anfang 2023 auf TikTok über besorgte Kommentare ihrer Fans zu ihrem Körper. Sie stellte klar, dass sie zu Zeiten, in denen sie für einige ihrer Anhänger "gesünder" ausgesehen habe, tatsächlich am "tiefsten Punkt" ihres Lebens gewesen sei. Mit dieser Offenheit appellierte sie an ihre Community, zurückhaltender und einfühlsamer zu sein, wenn es um Kommentare über das Aussehen anderer geht. Die Sängerin, die durch ihre Rolle in "Victorious" und Hits wie "Thank U, Next" Berühmtheit erlangte, setzt sich damit für mehr Selbstakzeptanz und gegenseitige Rücksichtnahme ein.

