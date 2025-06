Viel Hass im Netz: Sarah Engels ist fassungslos und besorgt

Sarah Engels (32) meldet sich empört in ihrer Instagram-Story. Unter einem aktuellen Social-Media-Beitrag erntete sie eine Menge negativer Kommentare. Darunter auch Hass und Beleidigungen, die der Influencerin "den Atem geraubt haben". "'H***, Rabenmutter, lächerlich' – und das sind nur die harmlosen Kommentare", beschreibt sie fassungslos. Das lasse sie aber nicht einfach so auf sich sitzen: "Ich möchte ganz bewusst nicht schweigen. Weil Schweigen bedeutet, dass sich nichts ändert."

Das Miteinander auf Social Media sei in Sarahs Augen sehr problematisch. Vor allem für jüngere Menschen sehe sie dabei eine Gefahr. "Ich bin 32 Jahre alt, eine erwachsene Frau, selbstbewusst und mit beiden Beinen im Leben. Ich stehe darüber", erklärt sie und fügt besorgt hinzu: "Aber was ist mit all den jungen Mädchen und Jungs da draußen? Mit denen, die gerade noch dabei sind, sich selbst zu finden?" Auch aus der Sicht einer Mutter beängstige sie diese Entwicklung im Netz. Außerdem frage sie sich, wo all der Groll gegen andere herkomme – sie habe nämlich das Gefühl, dass vieles davon eine eigene Unzufriedenheit der Hetzer widerspiegeln würde.

Schon früher in diesem Jahr sprach die zweifache Mama das Thema Hass im Netz offen an. Damals erklärte sie in ihrer Instagram-Story, dass auch sie erst habe lernen müssen, mit negativen Kommentaren umzugehen. "Natürlich gehen manche Dinge auch nicht spurlos an mir vorbei – ich bin schließlich auch nur ein Mensch", gestand sie. Ihr sei aber bewusst geworden, dass in den sozialen Medien, wo oftmals nur einzelne Momente oder Ausschnitte des Lebens geteilt werden, es leicht passiere, dass Nutzer ein verzerrtes Bild einer Person bekommen.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Juni 2025

Getty Images Sarah Engels, Musikerin