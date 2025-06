Endlich: Jeff Bezos und Lauren Sánchez haben Ja gesagt

Die Trauung ist vollbracht: Jeff Bezos und Lauren Sánchez (55) sind nun offiziell Mann und Frau. Wie unter anderem People berichtet, haben der Amazon-Gründer und die Moderatorin am Freitag, den 27. Juni, gegen 20:15 Uhr den Bund fürs Leben geschlossen. Die glamouröse Zeremonie fand auf der Insel San Giorgio Maggiore in Venedig statt und zog zahlreiche prominente Gäste an. Unter den Anwesenden befanden sich Größen wie Kim Kardashian (44), Leonardo DiCaprio (50), Oprah Winfrey (71), Orlando Bloom (48) sowie Bill Gates (69). Das Paar, das seit mehreren Tagen in Venedig feierte, organisierte vor der Hochzeit eine luxuriöse Willkommensfeier für seine Gäste und setzte damit den Startpunkt für die prunkvollen Festlichkeiten.

Die Hochzeit selbst präsentierte sich mit einer durchdachten Mischung aus Eleganz und lokalem Charme. Matteo Bocelli, Sohn von Andrea Bocelli (66), beeindruckte die Hochzeitsgesellschaft mit einer Interpretation von Elvis Presleys (✝42) "Can’t Help Falling in Love". Die Braut entschied sich für die offizielle Zeremonie angeblich für eine Robe von Dolce & Gabbana, die ihr von keiner Geringeren als Vogue-Berühmtheit Anna Wintour (75) ans Herz gelegt worden sein soll. Bild liegt eine Aufnahme von dem ersten Fotoshooting nach der Trauung vor, auf der jedoch nur wenig von dem Brautpaar zu erkennen ist.

Die Beziehung von Jeff (61) und Lauren begann 2019, zeitgleich mit den Scheidungen von Jeffs Ehe mit MacKenzie Scott und Laurens Ehe mit Patrick Whitesell. Obwohl die beiden anfangs eine berufliche Zusammenarbeit verband, entwickelte sich daraus mit der Zeit eine Romanze. Im Januar 2023 sprach Lauren in einem Interview über die enge Verbindung zu Jeff: "Wir lieben es, Zeit miteinander zu verbringen und auch zusammenzuarbeiten." Im Mai desselben Jahres verkündete das Paar seine Verlobung während eines gemeinsamen Urlaubs in Südfrankreich. Nun haben sie sich bei einer glamourösen, mehrtägigen Hochzeitsfeier in Italien das Jawort gegeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez bei ihrer Hochzeitsfeier in Venedig

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Weißen Haus im April 2024