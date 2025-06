Lauren Sánchez teilt erstes Hochzeitsfoto mit Ehemann Jeff

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) haben sich das Jawort gegeben – und nun gibt die Moderatorin ihren Fans auf Instagram einen ersten Einblick. Wie auf einem Foto zu sehen ist, heiratete das Paar umgeben von Familie, Freunden und Kollegen in einer freien Zeremonie. Braut und Bräutigam statteten sich anlässlich ihrer Hochzeit mit Looks von Dolce & Gabana aus. Während Jeff einen schwarzen Smoking wählte, entschied sich Lauren für ein Brautkleid im Mermaid-Stil mit Spitzenoberteil, langer Schleppe und einem ebenso langen Schleier.

Passend zu den eleganten Looks der Frischvermählten war die Location mit grün-weißen Sträußen dekoriert und von mit Lichterketten verzierten Bäumen und Pflanzen umringt. Im Hintergrund der Aufnahme bejubeln die Gäste das Brautpaar und feiern mit ihnen gemeinsam den geschlossenen Bund fürs Leben. Unter den bei der mehrtägigen Hochzeit Anwesenden befanden sich Berühmtheiten wie Kylie Jenner (27), Orlando Bloom (48), Tom Brady (47), Sydney Sweeney (27) oder auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama (63).

Nachdem die Hochzeitsfeier bereits am 24. Juni begonnen hatte, als sowohl Lauren und Jeff als auch die ersten Gäste per Privatjets in Venedig eintrudelten, erreichte sie am heutigen Abend, drei Tage später, mit der Trauung endlich ihren Höhepunkt. Der große Trubel soll aber nicht nur für das Paar von Vorteil sein, sondern auch für die italienische Stadt. Statt Geschenken von all ihren reichen Gästen wünschten sich der Amazon-Gründer und die Journalistin laut People Spenden für Venedig.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos

Getty Images Lauren Sánchez bei ihrer Hochzeitsfeier in Venedig

SIPA USA/SGP Lauren Sánchez und Jeff Bezos auf dem Weg zu ihrem Pre-Wedding-Dinner im Juni 2025