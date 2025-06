George Clooneys Kinder sollten als erstes Wort "Mama" sagen

Amal Clooney (47) hat kürzlich einen herzerwärmenden Einblick in das Familienleben mit ihrem Mann George Clooney (64) und den gemeinsamen achtjährigen Zwillingen Alexander (8) und Ella (8) gewährt. Obwohl das Paar die Privatsphäre ihrer Kinder überwiegend schützt, werden hin und wieder Details über ihr Leben als Familie bekannt. So erzählte Amal, die Menschenrechtsanwältin und Dozentin ist, während eines Interviews mit British Vogue im Jahr 2018, dass George darauf bestanden habe, dass die Zwillinge als Erstes "Mama" sagen lernen. Damals standen Alexander und Ella kurz vor ihrem ersten Geburtstag. "Wir hatten schon ein paar 'Mamas' und 'Dadas'", erzählte Amal und fügte hinzu, dass George "sehr darauf geachtet habe", dass "Mama" als Erstes kommt.

Die engen Bande zwischen George und seinen Kindern werden auch in anderen liebevollen Geschichten deutlich. In einem Gespräch mit der New York Times beschrieb der Schauspieler, wie sich die beiden in ihrer Persönlichkeit entwickeln und welchen Musikgeschmack sie mittlerweile haben. Insbesondere Tochter Ella habe eine Vorliebe für traurige Lieder wie Billie Eilishs (23) "What Was I Made For?" entwickelt, während George es genießt, im Auto mit Alexander und Ella laut Heavy Metal zu hören. Doch trotz ihrer sentimentalen, musikalischen Interessen seien die Zwillinge laut George "glückliche Kinder". Auf dem roten Teppich der Tony Awards scherzte er, dass die beiden große Fans von Sabrina Carpenter (26) und Taylor Swift (35) seien, jedoch wenig beeindruckt wären, wenn Filmlegenden wie Robert De Niro (81) zu Besuch kommen: "Sie wissen nicht, wer das ist, und es ist ihnen egal."

Die Clooneys, die 2014 in Venedig heirateten, legen viel Wert auf ihre Familie. Amal und George, die regelmäßig lobend voneinander sprechen, zeigen eine Partnerschaft, in der Respekt und Zusammenhalt im Vordergrund stehen. Dass George so auf das erste Wort seiner Kinder Einfluss nahm, ist nur ein Beispiel dafür. Er selbst sagte einmal, dass Ella und Alexander ihr Leben bereichert hätten. Privat scheint das Paar, das oft als eines der glamourösesten in Hollywood gilt, einen Ruhepol gefunden zu haben, fernab dessen, was ihre öffentliche Persona ausmacht. Amal bleibt durch ihre vielbeachtete Arbeit in der Menschenrechtsszene erfolgreich, während George weiterhin vor und hinter der Kamera aktiv ist – immer mit einem Augenmerk darauf, Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Getty Images George und Amal Clooney

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024 in Venedig

ActionPress/ Backgrid Amal und George Clooney bei den Filmfestspielen von Venedig, 2024